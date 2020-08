Lasten koronatestaus puhuttaa: Onko tämä tehokkainta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n mukaan koulu tai päiväkoti ei voi vaatia negatiivista testiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön koronaohjeet vaikuttavat olevan yhä ristiriidassa viranomaisten lausuntojen kanssa.

Tästä löytyvässä suosituksessa todetaan perusohjeena, ettei kouluun tai varhaiskasvatukseen saisi tulla oireisena ja kehotetaan oireisia hakeutumaan herkästi koronavirustestiin.

Ohje ei kuitenkaan näytä olevan täysin linjassa sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n viime aikaisten linjausten kanssa. Sen jatko kuuluu nimittäin seuraavasti:

Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Ohjetta on kummasteltu. Sen perusteella negatiivinen testitulos vaaditaan, jotta kouluun tai päivähoitoon voi palata. Toisaalta edelleen oireilevakin lapsi voisi siis tulla takaisin, mikäli negatiivinen testitulos löytyy. Oireiden lisääntyessä tai alkaessa uudelleen, tulisi taas mennä uuteen testiin.

Tämä näyttäisi olevan ristiriidassa STM:n linjauksen kanssa. Ministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi keskiviikkona Ylelle, että ohjetta on ymmärretty väärin, jos lapselta on vaadittu negatiivista koronatestitulosta ennen paluuta hoitoon.

– THL:n ja ministeriön ohjetta luvattiin korjata, jos se antaa sen harhakäsityksen, että lapsella pitää olla negatiivinen testitulos ennen kuin pääsee varhaiskasvatukseen. Näin ei ole. Tällaista ohjeissa ei ole edellytetty. Jos ja kun päiväkoti tällaista vaatii, niin se ei ole ohjeiden mukaista, Varhila sanoi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen taas kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että kaikki oireilevat lapset tulee testata – ellei lapsi ole ”jatkuvassa infektiokierteessä”. Päivähoitoon voisi ylilääkärin mukaan palata, kun oireet helpottavat. Negatiivista testitulosta ei Puumalaisen mukaan voi vaatia.

THL kertoi torstaina tiedotteessaan, ettei flunssakierteessä olevaa lasta tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samankaltaisina. Tilanteessa, jossa lapsi saa testiajan vasta usean päivän päähän ja oireet ehtivät loppua ennen testiä, ei testiin tarvitse THL:n mukaan mennä ollenkaan ja kouluun ja päiväkotiin voi palata.

Tiedotteessa korostettiin, ettei päiväkodilla tai koululla ole oikeutta vaatia nähtäväkseen todistusta lapsen koronatestistä eikä edellyttää, että todistus on ehto päiväkotiin tai kouluun palaamiselle. Koronatestauksessa on THL:n mukaan kyse henkilökohtaisesta terveystiedosta samalla tavoin kuin minkä tahansa muun potilastiedon kohdalla.

Torstaina varsinainen ohje oli yhä alkuperäisessä muodossaan.

Tuhansia testejä, muutama positiivinen

Päiväkotien koronaohjeet ja lasten testaus ovat nousseet tapetille flunssakauden alkaessa. Erityinen ongelma on ollut testien ruuhkautuminen ja tulosten saamisen venyminen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla testiä ja tuloksia on saattanut joutua odottamaan jopa viikon verran. Se on perheelle pitkä aika pitää lapsensa pois hoidosta.

Usein sairastelevien lasten testaamista on arvosteltu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen totesi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että HUS:ssa on testattu heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välillä yli 9 000 lasta. Positiivisia koronatuloksia löytyi vain kahdeksan.

– Lapsiperheiden kuumin puheenaihe on koronatesti. Tuntuu, että kaikki lähipiirini päiväkoti-ikäiset ovat jo siihen joutuneet, kun vain nenä on vähän vuotanut. Väistämättä miettii, onko tämä varmasti tehokkainta testauskapasiteetin ja ylipäänsä yhteiskunnan resurssien käyttöä, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar esimerkiksi totesi.

Hänen mukaansa rajanveto ei ole helppoa, mutta poissaolojen järjestely hankaloittaa lapsiperheiden arkea.

Hallitus julkisti keskiviikkona uudistetun koronatestistrategian. Ajatuksena oli vastata koronapuhelimien ja testauksen ruuhkautumiseen. Tulevaisuudessa testiin pitäisi päästä vuorokaudessa ja tulos saada vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

Kansallinen testikapasiteetti pyritään nyt syksyn aikana nostamaan nykyisestä noin 14 000 testistä 20 000 testiin vuorokaudessa.

Lapsiperheiden kuumin puheenaihe on #koronatesti. Tuntuu, että kaikki lähipiirini päiväkoti-ikäiset ovat jo siihen joutuneet, kun vain nenä on vähän vuotanut. Väistämättä miettii, onko tämä varmasti tehokkainta testauskapasiteetin ja ylipäänsä yhteiskunnan resurssien käyttöä. — Nasima Razmyar (@NasimaRazmyar) August 20, 2020

Hei @THLorg, oletteko käyneet päiväkodissa? Ohjeenne mukaan neg.testitulosta odottava lapsi voi tulla päiväkotiin, mutta "on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin." Älkää please antako ohjeita, joita ei ole mahdollisuutta toteuttaa, aiheuttaa melkoista hässäkkää meillä kentällä. — Johanna Franzen (@kriisiviestinta) August 20, 2020