Lasten infektiolääkäri: Edes lieväoireisena ei tulla kouluun

Tartuntaketjujen syntyminen koulussa on varsin harvinaista, Ruotsissa tapauksia ei ole tiedossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lasten infektiolääkärin Otto Helven mukaan lähiopetukseen palattaessa tärkein ohje tartuntojen ehkäisemiseksi on se, että sairaana ei tulla kouluun.

– Sairaana, edes lieväoireisena, ei tulla kouluun, lasten infektiolääkäri Otto Helve sanoi opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina.

Peruskouluissa palataan lähiopetukseen tämän viikon torstaina 14. toukokuuta.

Helven mukaan muiden maiden kokemuksista on havaittu, että vakavasti sairaiden lasten osuus kaikista sairastuneista on pienempi kuin väestön koon perusteella olisi ollut odotettavissa. Lapsilla on myös ollut vähemmän tartuntoja kuin aikuisilla.

– Mitä lievemmillä oireilla koronavirusta on testattu, sitä enemmän lapsilla on todettu tautitapauksia, mikä kuvastaa sitä, että lasten oireet ovat yleensä olleet varsin lieviä, Helve sanoi.

Riskiryhmissä koronavirus voi kehittyä hankalaksi taudiksi

Helve totesi kuitenkin, että myös lapsilla on todettu vaikeita taudinkuvia ja niiden esiintymistä seurataan tarkasti sekä kansainvälisesti että Suomessa. Muualta saatujen tietojen perusteella sairaalahoitoon joutuneet ovat todennäköisemmin alle 1-vuotiaita lapsia ja lapsia, joilla on vaikeita perussairauksia.

– Etenkin riskiryhmiin kuuluvien lasten kohdalla on mahdollista, että uusi koronavirus voi aikaansaada hankalan taudin. Lastenkin osalta taudin seuranta ja hoito vaatii valppautta, Helve sanoi.

Suomessa on todettu noin 300 varmistettua koronavirustartuntaa alle 16-vuotiailla, mutta teho-osastohoidolle ei ole ollut tarvetta kansallisten rekistereiden perusteella.

– Kontaktiselvityksiin perustuvissa kansainvälisissä raporteissa todetaan varsin yhteneväisesti, että lapset saavat koronvirustartunnan aikuisia selvästi harvemmin, Helve sanoi.

Raporttien perusteella tartuntaketjun alku on harvoin lapsi.

Tartuntaketjujen syntyminen koulussa harvinaista

Lasten infektiolääkärin mukaan lasten rooli koronaviruksen levittäjinä vaikuttaa olevan pieni.

– Kertyneen tutkimustiedon valossa koulujen avaamisella on pieni merkitys epidemian leviämisessä. Lapsilla koulussa tapahtuvat tartunnat ovat mahdollisia, mutta tartuntaketjujen syntyminen koulussa on varsin harvinaista, Helve sanoi.

Ruotsissa, missä kouluja ei ole suljettu, ei ole tiedossa koulussa lapsista alkaneita tartuntaketjuja.

Yliopistosairaalat ovat antaneet ohjeen riskiryhmiin kuuluvien lasten lähiopetukseen paluusta. Lapsen perussairautta hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen ja tarvittaessa sisarusten kotiin jäämisestä.

– Koulusta ei ole tarvetta jäädä pois koronaviruspandemian aikana, jos lapsella ei ole ollut lähiopetukseen osallistumista koskevia rajoituksia influenssa- tai RSV-viruskaudella, Helve sanoi.

Hänen mukaansa koronavirus näyttää leviävän lasten keskuudessa huomattavasti heikommin kuin influenssa.

