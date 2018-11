Lasten epäilyt osuivat oikeaan: Luokkatoveri on aikuinen mies

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian Ipswichissa koulua käynyt mies on yli 18-vuotias turvapaikanhakija.

Britannian Ipswichissa heräsi tänä syksynä huijausepäily, kun Stoke High Schoolia käyvät oppilaat kertoivat luokkatoverinsa olevan aikuinen mies. Verkkouutiset kertoi huijausepäilystä tässä jutussaan.

Epäilyjen mukaan kyseessä on turvapaikanhakija, joka olisi huijannut ikänsä päästäkseen opiskelemaan tutkintoa. Hän oli kertonut olevansa 15-vuotias. Britannian sisäministeriö kertoi selvittävänsä asiaa.

Ministeriön tilaamien selvitysten perusteella epäilyt osuivat oikeaan: The Sunin mukaan mies on Lähi-idästä saapunut turvapaikanhakija, jonka on todettu olevan yli 18-vuotias.

Sisäministeriö ei ole kertonut miehen tarkkaa ikää.

185 senttimetriä pitkä, huonosti englantia puhuva mies on poistettu koulusta. Selvityksen alla on yhä, miten mies on onnistunut pääsemään kouluun oppilaaksi.

Epäilyt miehen oikeasta iästä heräsivät, kun luokan oppilaat huomasivat hänellä kasvavan partaa. Luokan oppilas oli jakanut miehestä kuvan Snapchatiin saatetekstillä: ”Miksi luokallamme on 30-vuotias mies?”.

Vanhemmat olivat järkyttyneitä, ja osa otti lapsiaan pois koulusta.

Oppilaiden kerrotaan löytäneen miehen Facebook-profiilin, jossa julkaistuissa kuvissa hän joi parrakkaana olutta. Facebook-profiili on sittemmin poistettu.