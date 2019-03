Lasse Virén Münchenissä 1972 kokoomuksen vaalivideolla

Suomen urheiluhistorian huippuhetki otettiin eduskuntavaalitaisteluun.

Kokoomus julkisti perjantai-iltana eduskuntavaalien vaalivideonsa. Videon kohokohtana näytetään Lasse Virénin ensimmäistä olympiakultaa edeltänyttä kaatumista ja nousemista Münchenin olympialaisten 10 000 metrin juoksussa 3.9.1972.

Lasse Virénin haaveri näytetään neljällä tunnetulla mustavalkoisella valokuvalla. Virén kaatui juoksun puolivälissä, nousi heti ylös, sai kärjen kiinni ja voitti ensimmäisen neljästä olympiakullastaan maailmanennätysajalla.

Suomen urheiluhistorian mahdollisesti hienoimman suorituksen sykähdyttävän hetken taustalla kokoomusvideolla kuuluu puheenjohtaja Petteri Orpon ääni.

– Sillä aina, kun suomalaisille edellytykset on annettu, Suomi on kohonnut. Niin se on ollut ja niin se on tulevaisuudessakin. Tästä kokoomus haluaa pitää huolen, Petteri Orpo sanoo videolla.

Lasse Virén toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1999-2007 ja 2010-2011.