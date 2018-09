Lasse Virén IL:lle: Eivät videopelit ole urheilua

Olympiavoittaja on huolissaan suomalaisten liikkumattomuudesta.

Nelinkertainen olympiavoittaja ja ex-kansanedustaja Lasse Virén kommentoi Iltalehdessä Kunnonkartta-tutkimusta, jonka mukaan vain joka viides suomalainen harrastaa vähintään 2,5 tuntia kestävyysliikuntaa viikossa. Tilanne on hänen mielestään ikävä ja huolestuttava.

– Kaikkein kielteisin asia se on liikkumattomille ihmisille itselleen, sillä liikkumattomuudesta seuraa niin paljon huonoa. Minun nuoruudessani urheileminen oli enemmän kuin itsestäänselvyys, ei ollut paljon vaihtoehtoja. Nyt nuorilla on paljon muutakin tekemistä, joten liikkumattomuudesta on tullut päivän trendi, Lasse Virén sanoo IL:ssä.

– Koti on ykköspaikka, mistä nuorten pitäisi saada liikuntaintoa. Sitten on koulut ja muut yhteisöt. En tunne tarkasti koulun opetussuunnitelmaa, mutta ainahan siellä on tilaa lisätä liikuntaa. Toki se on niinkin, että jos jotain lisätään, jostain pitää ottaa pois. Sehän on selvää, että liikkumattomuus rappeuttaa kansan.

Virénillä ei ole ymmärrystä poikien ja nuorten miesten vapaa-ajan vietolle videopelien kanssa. Lajia kutsutaan myös kilpapelaamiseksi tai e-urheiluksi.

– Ei se minulle ole mitään urheilua. Se on kaukaa haettu. Toki siinä kilpaillaan, mutta ei se ole fyysistä. Olkoon se porukka omassa onnessaan, kukin saa määrittää, mihin sen lajin laittaa. Urheilu pohjautuu liikuntaan, siinä ei ole liikuntaa. Vaikkakin vaatiihan se jonkinlaisen kunnon, kun tuntikaupalla tekee. Ei se ihan itsestään tule. Virén sanoo.