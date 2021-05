Laskujen virheet aiheuttavat yrityksille miljoonien menetykset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiöiden talousosastot käyttivät yhteensä 2250 päivää laskujen virheiden korjaamiseen.

Qvalian tuoreen Lost in Transaction 2021 -vuosiraportin mukaan laskujen virheet aiheuttavat edelleen suuria pääomamenetyksiä suomalaisille yrityksille. Suuryrityksissä virheet johtivat keskimäärin 22,5 työpäivän sekä 123 000 euron vuosittaiseen menetykseen.

Raportissa tutkittiin sataa pohjoismaalaista yritystä, joista 25 oli suomalaisia. Yli 20 miljoonan ostolaskun perusteella yhtiöiden talousosastot käyttivät yhteensä 2 250 päivää laskujen virheiden korjaamiseen. Siitä huolimatta virheitä jäi huomaamatta yli 12 miljoonan euron arvosta.

Vähintään sadan miljoonan liikevaihdon tekevien suomalaisyritysten joukossa laskuvirheistä aiheutuneet menetykset olivat yli 3,6 miljoonaa euroa.

Jokainen tutkimuksessa mukana ollut yritys menetti keskimäärin runsaat 123 000 euroa laskujen virheiden vuoksi, vaikka virheiden etsintään ja korjaamiseen käytettiin 22,5 työpäivää.

Qvalian toimitusjohtaja Henri Taipaleen mukaan taustalla ovat usein inhimilliset virheet, mutta myös talousprosesseisssa on merkittäviä puutteita.

– Kyse voi olla hankalista arvonlisäverosäännöistä tai puhtaista syöttövirheistä. Kun prosesseihin sisältyy manuaalisia työvaiheita, käy herkästi esimerkiksi niin, että väärän summan syöttäminen johtaa liian suureen maksusuoritukseen. Välillä yritykset unohtavat avoimia hyvityslaskuja, mahdollisia alennuksia ei ehkä lasketa oikein ja toisinaan jopa sama lasku voidaan maksaa useampaan kertaan, Taipale toteaa tiedotteessa.

Ratkaisuna voisi olla manuaalisen työn vähentäminen ja talousdatan digitaalinen käsittely. Henri Taipaleen mukaan nyt löydetyt virheet ovat vain jäävuoren huippu.

– Suuri kustannus syntyy sisäisestä käsittelystä, kuten taloushenkilöstön huomaamista poikkeamista. Digitalisaatio tuo mukanaan myös lisää mahdollisuuksia automatisoida taloustoimintoja, joihin liittyy runsaasti tieto- ja prosessointivaatimuksia. Tärkeintä on jäsennellä tiedot ja varmistaa, että ne ovat aina digitaalisessa muodossa. E-lasku on tärkeä keino tähän, mutta senkin jälkeen digitalisaatiossa on monta vaihetta, Henri Taipale sanoo.