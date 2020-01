Las Vegas muuttaa vihjailevan sloganin – iskikö korrektius?

Se mikä tapahtuu kasinokaupungissa ei enää jää sinne.

USA:n Nevadan uhkapeliparatiisi Las Vegas uudistaa CBS:n mukaan kuulun What happens here, stays here -sloganinsa.

Kaupungin uusi mainoslause on What happens here, only happens here. ”Mikä tapahtuu täällä, jää tänne” muuttuu siis jonkin verran sievistelevämpään muotoon ”Mikä tapahtuu täällä, tapahtuu vain täällä”.

Vuonna 2003 luotua alkuperäistä mainoslausetta on pidetty yhtenä matkailualan onnistuneimmista. Se esiintyi keskeisesti esimerkiksi samannimisessä komediassa vuodelta 2008 ja The Hangover -hittielokuvassa.

Las Vegasissa käy vuosittain 42 miljoonaa turistia. Suomessa on vuodessa noin seitsemän miljoonaa turistien yöpymisvuorokautta.

USA:ssa parhaiksi matkailusloganeiksi on valittu Virginia is for Lovers ja I (Love) New York. Tunnettuihin kuuluu myös esimerkiksi Don’t Mess with Texas, mutta toisin kuin yleisesti tiedetään, se oli Texasin liikenneviraston kampanja teiden varsien sotkemista vastaan.