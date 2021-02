Lapsilla vakavaa koronan jälkitautia – IS: Tapauksia Suomessakin

Jälkitaudin oireita voivat olla kuume, ihottuma ja pahimmillaan sydämen toimintahäiriöt.

Lapsilla on havaittu vakavaa koronaviruksen jälkitautia eri puolilla Yhdysvaltoja, kertoo The New York Times. Yhdysvaltojen lisäksi jälkitautia on tavattu muun muassa Isossa-Britanniassa.

Lapsilla todetun jälkitaudin tapausmäärät ovat olleet rajussa kasvussa. Jälkitaudin oireita voivat olla kuume, ihottuma, punaiset silmät tai vatsaongelmat. Pahimmillaan ne voivat edetä sydämen toimintahäiriöihin.

Lehden haastatteleman lastentautien lääkärin mukaan syy tapausmäärien kasvulle on toistaiseksi tuntematon.

Suomessa tapauksilta on toistaiseksi vältytty. Ilta-Sanomien haastattelema infektiolääkäri Harri Saxén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sanoo lehden haastattelussa, että HUS-alueella on todettu yhteensä kaksi tartuntatapausta.

Hänen mukaansa kyseessä on Kawasaki-tauti, joka tulee yleensä kuukauden kuluttua koronataudin jälkeen. Saxénin mukaan HUS-alueella todetut tartuntatapaukset ovat ”menneet mukavasti” ja lapset ovat parantuneet siitä.

Saxénin mukaan lapsia on sairastunut koronan jälkitautiin etenkin niissä maissa, missä koronatartuntoja on ollut eniten. Hän on myös havainnut, mitkä riskitekijät altistavat jälkitaudille.

– Riskitekijä tuntuu olevan, että jos on afrikkalainen tai karibialainen tausta, tautia voi olla enemmän, Saxén sanoo IS:lle.