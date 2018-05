Lapsiasiavaltuutettu vaatii lisää vuorohoitoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Kurttilan mukaan muun muassa kauppojen aukiolojen vapauttaminen on lisännyt vuorohoidon tarvetta.

Lapsi-asiavaltuutetun mukaan ongelma on, että osa kunnista tarjoaa vuorohoitoa ja osa ei.

– Vuorohoidon puuttuminen tai heikko laatu vaikuttavat erityisesti lapsiin ja vanhempiin yhden vanhemman perheissä, joita kaikista lapsiperheistä oli vuonna 2016 jo 22 prosenttia. Näistä suuri osa on yksinhuoltajaäidin perheitä. Toivon, että ajattelemme näitä perheitä nyt äitienpäivänä ja vuoden jokaisena päivänä, Tuomas Kurttila sanoo.

Kurttilan mukaan on pystyttävä yhdistämään lapsen hyvä hoito ja vanhempien työnteko.

– Lapsen on saatava nukkua turvallisesti ja vanhemman on pystyttävä ottamaan tarjottua työtä vastaan perheen tarvitsemien tulojen saamiseksi. Annan suuren arvon kunnille, jotka ajattelevat, että pienen kouluikäisen lapsen pitkät yksinäiset illat tai yöt eivät ole lapsen etu. Vanhempia tästä ei voi syyllistää, kun esimerkiksi yksinhuoltajaäiti ottaa vastaan työtä, jota on tarjolla. Tähän yhteiskunta yhä enemmän myös velvoittaa, Kurttila toteaa.

Vuorohoidolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämistä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vuorohoidossa oli Suomessa vuonna 2016 arviolta 15 000 lasta, mikä on 7 prosenttia kaikista kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vuorohoidossa olevista lapsista 43,5 prosenttia oli ympärivuorokautisessa hoidossa öisin ja/tai viikonloppuisin