Lapsivaltuutettu: Monelle lapselle etäopetus on katastrofi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Pekkarinen sanoo puolustavansa syrjäytyneitä.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo, että etäopetuksen vaikutukset vaihtelevat. Osa lapsista hyötyy siitä, mutta iso osa myös kärsii.

– Saan palautetta ”etäopetusvastaisuudesta”. Tiedän kuitenkin, että osa lapsista hyötyy etäopetuksesta ja osalle vaikutukset ovat neutraalit. On kuitenkin merkittävä joukko, noin 10 – 20 prosenttia lapsista, joille etäopetus on katastrofi, Pekkarinen kirjoittaa Twitterissä.

Maan hallitus pohtii parhaillaan, pitäisikö kouluille suositella etäopetusta vaikean koronatilanteen vuoksi. Koululaiset ovat parhaillaan joululomalla, mutta heidän pitäisi palata lähiopetukseen maanantaina.

Lapsiasiavaltuutettu puolestaan on riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Pekkarinen sanoo, että hänen pitää keskittyä erityisesti niihin lapsiin, joilla on vaikeuksia pysyä muun ikäluokan oppimisvauhdissa. Hän muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen etua ja syrjinnän ehkäisyä.

– Hyvinvointivaltion (ja minun) tehtävänä on huolehtia juuri niiden lasten oikeuksista, jotka uhkaavat pudota kyydistä. Syrjäytyminen tulee inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi.

Pekkarinen sanoi joulun alla, että etäopetuksen sijaan koulujen joululomia olisi pitänyt jatkaa.

Saan palautetta ”etäopetusvastaisuudesta”. Tiedän kuitenkin, että osa lapsista hyötyy etäopetuksesta ja osalle vaikutukset ovat neutraalit. On kuitenkin merkittävä joukko, n. 10 – 20 % lapsista, jolle #etäopetus on katastrofi.#LapsenOikeudet@STM_Uutiset @okmfi 1/3 — Elina Pekkarinen (@PekkarinenElina) January 7, 2022