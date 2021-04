Lapsia joutuu nyt tehohoitoon – tartunnoissa 230 prosentin piikki

Hyperinflammatoriseen oireyhtymään on sairastunut jo 2600 amerikkalaislasta.

Koronatartunnat ovat voimakkaassa nousussa Yhdysvaltain Michiganissa, CBS News kertoo.

Tartuntojen kasvun syynä on viruksen leviäminen etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Alueen terveysviranomaisen mukaan alle 10-vuotiailla todetut tartunnat ovat kasvaneet helmikuun puolivälistä peräti 230 prosenttia.

Kasvu on lähes yhtä kovaa 10-19-vuotiailla, joilla on todettu 227 prosenttia enemmän tartuntoja kuin 19. helmikuuta.

Kehitys on samanlaista muuallakin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Minnesotassa alle 20-vuotiaiden tartunnat muodostivat maaliskuussa jo neljäsosan kaikista todetuista tartunnoista.

Lasten terveyteen erikoistuneen Lastenlääkärien akatemian (APP) mukaan 18.-25. maaliskuuta Yhdysvalloissa lapsilla ja nuorilla todettiin kokonaisuudessaan 64 000 tartuntaa.

Merkittävä osa tartunnoista liittyy koulujen avaamiseen ja urheiluun. Myös urheilutapahtumien jälkeisiä kokoontumisia epäillään tartuntojen syyksi.

– Jos kaikki ottavat maskinsa pois ja menevät juhlimaan suurta voittoa, niin kaikki varotoimet menevät kankkulan kaivoon. Näyttää siltä, että tämä on johtanut tartuntojen nousuun, Michiganin terveys- ja henkilöstöosaston vanhempi kansanterveyslääkäri Natasha Bagdasarian sanoo CBS:lle.

Yleisesti koronaa ei ole pidetty lapsille yhtä vaarallisena kuin aikuisille. Yhdysvalloissa on kuitenkin kirjattu tapauksia, joissa koronavirusepidemia on johtanut hyperinflammatorinen oireyhtymään (MIS-C), johon on liittynyt vakava hypotensio ja tehohoidon tarve. Yhdysvalloissa oireyhtymä on todettu noin 2600 lapsella. Heistä 33 on menehtynyt.

Yksi oireyhtymään sairastunut on michiganilainen 4-vuotias Juliana Elkhoury, joka joutui sairastuttuaan teho-osastolle kaikkiaan kuudeksi päiväksi. Äidin mukaan kokemus oli pelottava.

– Oli vaikeaa nähdä oma lapsensa, jota haluaa aina suojella, tehohoidossa kiinnitettynä putkiin, michiganilaisäiti kertoo CBS:lle.