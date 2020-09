Lapsi pahoinpideltiin koulussa – ”Miten Suomessa on tällaista?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy, kuka puhuisi kiusaamisesta, jos aikuinen pahoinpideltäisiin työpaikalla.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ottaa Twitterissä kantaa Suomessa uutisoituun vakavaan koulukiusaamistapaukseen. Vantaan kaupunki tiedotti maanantaina, että Kytöpuiston koululla tapahtui tiistaina 15.9. välitunnilla kuudesluokkalaisten oppilaiden tekemä vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas.

Oppilaan lähipiiri kommentoi Iltalehdelle, että kiusaaminen on alkanut koulun jatkuttua viime kuussa, ja se on ollut lähes päivittäistä. Lähipiirin mukaan lapsi oli kuristettu tajuttomaksi.

− Olemme lehtitietojen varassa, mutta varmaa lienee, että lapsi on pahoinpidelty koulussa tajuttomaksi. Tätä ennen kiusaaminen on jatkunut kuukausia, eikä siihen vanhempien pyynnöistä huolimatta ole riittävästi puututtu. Lapsi on pelännyt kouluun menemistä, hakkaajat vastassa, Saara-Sofia Sirén kirjoittaa Twitterissä.

− Pelko on luonnollisesti vaikuttanut muuhunkin elämään, ja lapsi on kieltäytynyt muistakin menoista, kuten harrastuksista. Miten voi olla niin, että edelleen Suomessa, yhdessä maailman parhaista hyvinvointivaltioista, lapsilla on tällaista? Hän lisää.

Sirén ihmettelee, miksi asian vakavuuteen havahdutaan nyt vasta, kun lapsi joutuu väkivallan vuoksi sairaalaan.

− Miten ihmeessä me täällä sivistysvaltiossamme emme edelleenkään saa tällaisia tilanteita estettyä ennalta?

Sirénin mielestä koulukiusaaminen on terminä ”ylimalkainen ja lepsu”.

− Pahoinpitely on rikos, eikä mitään lasten keskinäistä kiusoittelua. Samoin varkaus, ilkivalta tai kunnianloukkaus. Tai tapon yritys. Kuka puhuisi kiusaamisesta, jos aikuinen pahoinpideltäisiin työpaikalla? Tai olisiko se kiusaamista, jos aikuinen pelkäisi töihin menoa, koska vastassa työpaikalla on henkisen tai fyysisen väkivallan uhka? Hän kysyy.

Suomessa on Sirénin mukaan maailman parhaat koulut.

− Mutta lapsilla voi olla näin huono olla, näin turvatonta? Joku jätetään ulos kaveriporukasta, jostain levitellään noloa kuvaa, joltain pöllitään reppu, jonkun vaatteet sotketaan, joku hakataan ja kuristetaan tajuttomaksi. Tähän on saatava loppu, Sirén sanoo.

