Lapset valtaavat jälleen työpaikat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lapsilla on mahdollisuus tutustua vanhempiensa työhön teemapäivänä marraskuussa.

Marraskuun 23. päivä otetaan jälleen lapsi mukaan töihin mukaan. Lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun Keskusliiton sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä järjestämää teemapäivää vietetään nyt kolmatta kertaa lapsen oikeuksien viikolla.

– On ollut ilahduttavaa seurata, miten hyvin Lapsi mukaan töihin -päivä on otettu suomalaisilla työpaikoilla vastaan. Suomessa on siis halua ja kykyä ottaa lapsi työarjen keskiöön, kiittelee lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila tiedotteessa.

Lapsia on lapsiasiavaltuutetun mukaan aiempina vuosina otettu mukaan töihin sadoilla, ellei jopa tuhansilla työpaikoilla ympäri Suomen. Osallistujien joukossa ovat olleet muun muassa Helsingin kaupunki, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Hotelli Helka sekä useat ministeriöt. Lisäksi kaikki työmarkkinajärjestöt ovat tukeneet kampanjaa.

– Olen ministerinä edistänyt Lapsi mukaan töihin -päivän järjestämistä jo useampana vuonna, ja toivoisin tämän perinteen jatkuvan myös tulevilla työministereillä. Lapselle on tärkeää nähdä, missä vanhemmat työskentelevät ja mitä vanhempien työ on. Ja onhan päivä tärkeä vanhemmallekin, sanoo työministeri Jari Lindström (sin.)

Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen muistuttaa myös työtä ja perhe-elämän yhteensovittamisen tärkeydestä.

– Vaikka päivän yhtenä ajatuksena on tarjota lapsille mahdollisuus kurkistaa aikuisten työpaikoille, on samalla tärkeää lisätä meidän kaikkien ymmärrystä siitä, millaisissa perhetilanteissa työtä ja perhe-elämää yhteensovitetaan. Työntekijän hyvinvointiin tähtäävä työkulttuuri sekä työyhteisön avoimuus erilaisista perhetilanteista juontuville tarpeille johdattaa parempaan suoriutumiseen työstä, hän painottaa.

Lapsi mukaan töihin -päivään voivat myös työttömät vanhemmat, sillä isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaansa omalle työpaikalleen. Lapsi mukaan töihin -päivänä lapsen ei ole tarkoitus tehdä varsinaista työtä, eikä päivän tarvitse kestää koko työpäivää. Se voi sisältää yhteisen esittelytilaisuuden, tutustumiskierroksia tai toimialaan liittyvää toiminnallista ohjelmaa.

– Teemapäivän viettäminen onnistuu varmasti useimmilla työpaikoilla. Toivoisinkin, että työpaikan johdon lisäksi koulut lähtisivät mukaan. Niiden lasten, joiden vanhempien ei mitenkään ole mahdollista ottaa lapsia mukaan töihin, kouluissa ja päiväkodeissa voitaisiin järjestää muuta lapsen oikeuksiin liittyvää ohjelmaa tai työelämävierailuja, Kurttila ehdottaa.

Oman työpaikkansa voi ilmoittaa mukaan 23. marraskuuta vietettävään päivään osoitteessa lapsimukaantöihin.fi.