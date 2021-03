Lapset lisänneet aikuisten sairaalaan joutumisen koronariskiä

Kuolleisuus on pienempi niiden alle 65-vuotiaiden keskuudessa, jotka asuvat lasten kanssa.

Lasten kanssa asuvilla on suurempi riski joutua koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon viruksen toisen aallon aikana, kertoo tutkimustulos Englannista. Tutkimukseen osallistui 12 miljoonaa aikuista ihmistä.

Tutkimuksen tuloksia esittelee Twitterissä australialainen tutkija Zoe Hyde.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että lasten kanssa asuvilla alle 65-vuotiailla ei ole kohonnutta riskiä kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tuloksissa itse asiassa ilmenee, että lasten kanssa asuvilla alle 65-vuotiailla on pienempi riski kuolla mistä tahansa syystä kuin niillä, jotka eivät asu lasten kanssa.

Hyden mukaan tähän on erittäin hyvä syy.

– Lasten kanssa asuvat ihmiset ovat nuorempia kuin ne, jotka eivät asu lasten kanssa. He ovat myös terveempiä ja heillä on korkeampi sosioekonominen asema.

Tutkijat havaitsivat yli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien aikuisten kohdalla lisääntyneen infektioriskin, joka liittyy kaiken ikäisten lasten kanssa elämiseen. Vaikka riskit olivat suurempia murrosikäisten kohdalla, tämä todennäköisesti liittyy viruksen yleistymiseen lasten keskuudessa toisen asteen oppilaitoksissa.

– On myös tärkeää huomata, että riskin lisääntymistä ei havaittu ensimmäisen aallon aikana, jolloin koulut olivat pääosin suljettuina.

(2/8) In real terms, the effects were modest and equal to an extra: 40-60 infections (5-7% ⬆️) and 1-5 hospital admissions per 10,000 people for those living with young children; and, 160-190 infections (20-23% ⬆️) and 2-6 admissions (1-4% ⬆️) for those living with adolescents. — Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) March 19, 2021

(4/8) People living with children were younger than those not living with children and were also healthier and had higher socio-economic status (less deprived). These are all protective factors for health and mortality. One would therefore expect lower deaths in this population. — Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) March 19, 2021

(6/8) While the risks were greater for those living with adolescents, this likely reflects the virus being more prevalent in older children at that time, and secondary schools being environments more conducive to transmission than primary schools (more mixing). — Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) March 19, 2021

(8/8) In summary, this study shows that living with children is associated with an increased risk of testing positive. It strongly suggests schools are places in which transmission occurs. Hence, it’s vital to implement mitigation measures in schools.https://t.co/9tQZ2zgQfl — Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) March 19, 2021