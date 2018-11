Lapset kuolevat sairaaloihin, Intia sijoittaa jättipatsaaseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

221 metriä korkea patsas rakennettaisiin yhteen pahimmin nälänhätää kärsivistä osavaltioista.

Intian osavaltio Uttar Pradesh on kertonut aikeistaan rakentaa maahan uuden maailman korkeimman patsaan vain viikkoja sen jälkeen, kun 182-metrinen Sardar Vallabhbhai Patelia kuvaava pronssipatsas valmistui.

Nyt suunnitteltu patsas olisi 221 metriä korkea. Se rakennettaisiin hindujumala Ramin kunniaksi Ayodhyan kaupunkiin. Intiasta voi tulla pian kolmen maailman korkeimman patsaan maa, sillä Mumbaissa on rakenteilla 212-metrinen Shivaji-patsas.

Sardar Vallabhbhai Patel -patsaan rakennus on herättänyt raivoa muun muassa Iso-Britanniassa, joka on antanut Intialle yli miljardi euroa kehitysapua. Monumentin hinnan arvioidaan liikkuvan 350–800 miljoonan euron välillä.

Ram-patsaan hinnasta ei ole vielä annettu arviota. The Guardianin mukaan on todennäköistä, että projekti tulee saamaan osakseen arvostelua. Uttar Pradesh on yksi Intian eniten aliravitsemuksesta kärsivistä osavaltioista. Viime vuonna 325 lasta kuoli yhden kuukauden aikana, koska julkisella sairaalalla ei ollut varaa tarvittaviin hoitotarvikkeisiin.

Uusimmassa patsasprojektissa on taustalla uskonnolliset syyt. Hindut tuhosivat vuonna 1992 Ayodhan kaupungissa muslimimoskeijan, jonka se uskoi rakennetun Ram-jumalan synnyinpaikalle. Muslimit olivat aiemmin tuhonneet paikalta hindutemppelin.

Hindunationalistit mellakoivat alueella viikonloppuna vaatien, että paikalle rakennetaan Ramin temppeli.