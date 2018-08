Lapsen yksinäisyydellä usein yhteys vanhempiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nuorilla, joilla on hyvä suhde vanhempiinsa, on vähemmän hyvinvoinnin ongelmia.

Yksinäisistä nuorista alle 30 prosenttia on tyytyväinen elämäänsä, selviää Kouluterveyskyselystä. Joka kymmenes nuori kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Samanaikaisesti yli 60 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista kokee olevansa tärkeä osa koululuokkaansa.

Yksinäisyydellä on selkeä yhteys siihen, millaiset suhteet nuorella on vanhempiinsa. Seitsemän prosenttia nuorista kokee, ettei pysty juuri koskaan keskustelemaan omista asioistaan vanhempiensa kanssa. Näistä nuorista yli kolmannes kokee itsensä yksinäiseksi, kärsii päivittäisestä oireilusta ja ahdistuneisuudesta.

Nuorilla, joilla on hyvä suhde vanhempiinsa, esiintyy vähemmän mielenterveyden ja hyvinvoinnin ongelmia.

Yksinäisistä nuorista alle kolmannes on tyytyväinen elämäänsä, kun muiden nuorten joukossa tyytyväisiä on 80 prosenttia. Yksinäisillä nuorilla on enemmän elintapoihin, mielenterveyteen elämänhallintaan sekä koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käytti vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tuloksia Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 -julkaisunsa pohjana.