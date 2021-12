Lappilaishotelli: Eikö meillä ole mitään oikeuksia täällä pohjoisessa?

Aurora Estate ei suostu sulkemaan oviansa ja ehdottaa hallitukselle vaihtoehtoa.

– Hotellin omistajat ovat kahden vuoden aikana tehneet kaikkensa, jotta Aurora Estate selviäisi hengissä eikä menisi konkurssiin, sanoo hotellin johtoryhmä keskiviikkoisessa tiedotteessaan.

Sen mukaan tulevat kaksi viikkoa ovat Lapin matkailussa erittäin tärkeitä ja tuovat sellaisen tulon, että moni voi hengittää taas pitkästä aikaa.

– Rajoitukset iskivät taas pahimpaan aikaan, aikaisemmin ne ovat kohdistuneet pääsiäiseen ja hiihtolomiin. Vuosien aikana on myös opittu, ettei kukaan pidä yrittäjien puolia ja ns. korvaukset ovat olleet riittämättömät.

Johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että ravintolan asiakkaille tarjotaan pikatestit saapumisjärjestyksessä ja heiltä kysytään edelleen koronapassi. Työntekijät käyttävät maskia ja jokaisessa pöydässä on käsidesit. Kaikki asiakaspaikat eivät ole käytössä. Kaikki annokset ja alkoholi tarjoillaan normaaliin tapaan pöytään. Ravintola sulkisi ovet kello 22.00 viimeisen kattauksen jälkeen.

– Lapissa otettiin koronapassi käyttöön vajaa viikko sitten lauantaina. Sille ei annettu mitään mahdollisuutta, kun se ollaan jo vetämässä pois. Eikö meillä ole mitään oikeuksia täällä pohjoisessa, johtoryhmä kysyy?

Johtoryhmän mukaan hotellissa ei ole ollut yhtään altistumista kahden vuoden aikana, asiakkaat ja työntekijät ovat sitoutuneet kaikki aikaisempiin ohjeistuksiin.

– Moni on odottanut joululomaa ja kaikki ovat sen ansainneet. Jos voimme pitää ravintolan auki näillä lisätoimenpiteillä, eikö se pitäisi sallia?

Yrittäjät kertovat haastatelleensa Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n edustajaa sekä omaa lakimiestä.

– MaRa on pyytänyt hallitukselta kahdelta vuodelta faktaa, jossa osoitettaisiin, että tartunnat olisivat tulleet suurimmalta osalta ravintoloista ja nimenomaan ruokaravintoloista. Tätä tietoa ei ole voitu toimittaa.

– Jotta muutos saadaan aikaan, toivomme mahdollisimman monen ruokaravintolan lähtevät mukaan vastuulliseen toimintaan. Yhdessä meissä on voimaa, yhdessä me saamme aikaan muutoksen. Me emme valita, me annamme turvallisen vaihtoehdon, johtoryhmä toteaa.

Hotelli Aurora Estate sijaitsee Ylläsjärvellä. Hotellissa on seitsemän huonetta ja ravintolassa on 50 paikkaa.