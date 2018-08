Lapin Kansa: Telakoneen jälkiä Inarissa rajan lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paikalliset ovat arvailleet, että alueella tutkitaan Jäämeren rautatien linjausta.

Metsissä liikkuneet ovat kummastelleet telakoneen jälkiä Ivalon ja Nellimin välisessä erämaisessa maastossa Inarissa, kertoo Lapin Kansa.

Kairauskoneen on havaittu liikkuneen useamman viikon aikana ainakin Akujärven, Nangujärven, Vanhapään, Kontosjärven, Keskimöjärven ja Virtaniemen seutuvilla. Tästä on lehden mukaan ryhdytty arvelemaan, että siinä tutkitaan Jäämeren rautatien linjausta. Muitakin arvauksia on tehty.

Kairakoneyhtiön asiakkaaksi on nyt selvinnyt Geologian tutkimuskeskus.

Malmeja ja teollisuusmineraaleja koskevan tulosyksikön päällikön Pasi Heinon mukaan tutkimusten tarkoituksena on osin laajemmin selvittää Venäjän puolelta tulevien, emäksisten- ja ultraemäksisten kivilajien jatkumoa Suomen puolelle.

Kairauksia tehtiin kesäkuun ja elokuun välillä vasomisaikojen ulkopuolella.

– Lentomittauksen, kartoituksen sekä kairauksen lisäksi GTK on suorittanut alueella omilla laitteilla ja omalla henkilökunnalla geofysikaalisia maastomittauksia Nellimvaaran alueella, Heino kertoo lehdelle.

Töihin on hänen mukaansa saatu tarvittavat luvat maanomistajalta eli Metsähallitukselta ja rajavyöhykkeellä liikkumiseen on haettu luvat rajavartiolaitokselta. Tutkimustyöt alueella jatkuvat vuoden loppuun, jonka jälkeen tutkimustuloksia käytetään esimerkiksi kallioperäkarttojen laadinnassa.

Tutkimuksella on yhteydet myös Fennoskandian kilven geologisen kehityksen selvittämiseen, jota tehdään yhteistyössä Ruotsin ja Norjan Geologisten tutkimuskeskusten kanssa pohjoisilla alueilla.