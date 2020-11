Läpimurto lupaa hyvää: Toimivia rokotteita tulossa ehkä useita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pfizerin lupaavia testituloksia pidetään ilouutisena muillekin hankkeille.

Maanantain uutinen Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteen lupaavista tuloksista testeissä on otettu ilolla vastaan ympäri maailmaa. Yhtiöiden koronarokotteen on todettu kolmannen vaiheen kliinisissä kokeissa estävän yli 90 prosenttia koronatartunnoista. Vaikka tuloksiin liittykin varauksia, ovat ne silti lääketieteeseen keskittyvän STAT Newsin mukaan varsin rohkaisevia.

Arviossa nostetaan esiin erityisesti rokotteen toimintamekansimi. MRNA-rokote kohdistuu SARS-CoV-2:n piikkiproteiiniin, jota virus käyttää tunkeutuakseen soluihin. Kaikki Yhdysvaltain valtion tukeman pikarokotehankkeen vaihtoehdot keskittyvät nekin piikkiproteiiniin. Tämä on johtanut aiemmin syytöksiin hankkeen kapea-alaisuudesta. STAT:n mukaan nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että suunta on ollut oikea.

– Tästä on puhuttu koko ajan: onko piikkiproteiini oikea kohde? No nyt tiedämme, että se on, Yhdysvaltojen johtavana koronavirusasiantuntijana tunnettu tohtori Anthony Fauci toteaa haastattelussa.

Faucin mukaan Pfizerin tulosten perusteella on syytä olla optimistinen myös sen suhteen, mitä muista rokotteista saadaan kuulla seuraavien muutaman kuukauden aikana.

Esimerkiksi Moderna-yhtiön lupaavana pidetty rokote perustuu Pfizerin ja BioNTechin tapaaan mRNA-tekniikkaan. Perinteisiä rokotetekniikoita nopeampana pidetyssä metodissa hyödynnetään viruksen geneettistä koodia. MRNA-rokotteiden etuna on pidetty muun muassa sitä, ettei kehitystyö vaadi suurien virusmäärien verrattain hidasta viljelyä ja käsittelyä.

– Tämä [Pfizerin tulos] osoittaa mRNA-pohjan toimivan. On kaikki syy uskoa, että Moderna saavuttaa samanlaisia tuloksia, ellei jotakin outoa tapahdu, Anthony Fauci suitsuttaa.

Vastaavalla metodilla toimivaa rokotetta kehittävä Imperial College Londonin rokoteasiantuntija Robin Shattock on samoilla linjoilla.

– Tämä ei edusta mahdollista läpimurtoa Pfizerille ja BioNTechille vaan rokotteille yleensä, hän sanoo CNN:lle.

Myös epidemioiden torjuntaa edistävä kansainvälinen liittouma CEPI on korostanut kyseessä olevan hyvä uutinen muille viruksen piikkiproteiiniin keskittyville rokotteille. CEPI on mukana usean tällaisen rokotteen kehitystyössä.

Kysymysmerkkejä

Pfizerin ja BioNTechin rokotteeseen liittyy kovasta suitsutuksesta huolimatta yhä kysymysmerkkejä.

Toistaiseksi ei ole esimerkiksi tietoa siitä, kauanko rokotteen suoja kestää tai estääkö se viruksen tartunnan vai ainoastaan oireisen tautimuodon. Rokote vaatii lisäksi kaksi annosta.

Myös viruksen jakeluun liittyy merkittäviä haasteita. Lupaava rokote-ehdokas vaatii peräti -70 asteen säilytyslämpötilan. Sama ongelma vaivaa Modernan rokotettakin, joskin sen kohdalla säilytyslämpötila on -20 astetta.

Mikäli rokotteen suoja osoittautuu kuitenkin hyvin korkeaksi, puoltaa se panostuksia vaativiinkin kuljetus- ja jakelujärjestelyihin.

STAT:n mukaan molemmat valmistajat pyrkivät nyt parantamaan rokotteidensa vakautta ja saaamaan vaadittuja säilytyslämpötiloja ylemmäs noin 2-8 lämpöasteeseen asti. Silloin rokotteille riittäisi tavallinen jääkaappilämpötila.