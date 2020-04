Läpimurto koronahoidossa? Potilaat kotiin alle viikossa

USA:ssa tehdyt havainnot puoltavat remdesiviirin käyttöä Covid-19:n hoidossa.

Yhdysvalloissa tehdystä lääkekokeesta on saatu lupaavia merkkejä tehokkaan koronaviruslääkkeen löytymisestä.

STAT-uutissivuston tietojen mukaan Chicagossa sijaitsevassa sairaalassa Covid-19-potilaille annetun remdesiviirin havaittiin parantavan kuume- ja hengitystieoireita nopeasti.

Gilead-yhtiön lääkettä kehitettiin alun perin Ebolan ja Marburg-viruksen hoitoon, mutta sen tehokkuutta SARS-CoV-2:een selvitetään parhaillaan.

Lääkärilehden mukaan lääkettä on annettu myös suomalaispotilaille osana WHO:n Solidarity-tutkimushanketta. Siihen osallistuville potilaille määrätään satunnaisesti yhtä lupaavana pidettyä lääkeainetta. Uuden lähestymistavan uskotaan lyhentävän kokeisiin kuluvaa aikaa jopa 80 prosenttia perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Remdesiviirin odotetaan saavan laajempi myyntilupa nopealla aikataululla, jos lääke todetaan tehokkaaksi ja turvalliseksi hoidoksi koronavirusta vastaan. Suonensisäisesti annettavan remdesiviirin teho perustuu viruksen RNA:n häiritsemiseen.

125 potilasta on osallistunut kahteen kolmosvaiheen lääkekokeeseen Chicagon yliopiston kautta. Heistä 113 potilaalla oli Covid-19:n vakava taudinkuva. Gilead-yhtiön lääkettä on annettu kaikille potilaille päivittäin.

– Paras uutinen on se, että suurin osa potilaista on jo saatu kotiutettua, mikä on hienoa. Sairauteen on menehtynyt vain kaksi potilasta, lääkekoetta valvova professori Kathleen Mullane sanoo.

Hänen mukaansa lääkettä saaneiden potilaiden korkea kuume laski nopeasti. Osa pääsi pois hengityskoneesta vuorokauden jälkeen.

Gileadin on määrä julkaista ehkä jo lähipäivinä lisätietoja eri puolilla maailmaa tehdyistä lääkekokeista. Vakavasti sairaiden kokeisiin osallistuu tällä hetkellä 2400 potilasta 152 eri sairaalassa ja muussa koepaikassa.

Keskivaikeasta Covid-19-sairaudesta kärsiviä on mukana 1600 henkilöä 169 eri paikassa. Kokeissa selvitetään viiden ja kymmenen päivän lääkekuurien tehoa. Suuri osa Chicagossa hoidetuista pääsi kotiin jo ennen pidemmän aikajakson loppua.