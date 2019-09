Läpimurto feikkivideoissa: Keneksi tahansa parissa sekunnissa

Perjantaina julkaistu kiinalainen Zao-ohjelma on herättänyt nopeasti huolia yksityisyyden suojasta.

Nopeaan suosioon noussut sovellus tekee käyttäjän lataaman kuvan perusteella niin sanotun deepfake-videon, joka korvaa esimerkiksi elokuvanäyttelijän kasvot uskottavalla tavalla.

Verkkoon ladatuissa videoissa käyttäjät ovat muokanneet itsensä elokuvaan muun muassa filmitähti Leonardo DiCaprion tilalle, kuten alla olevasta videosta näkyy.

– Olen kiinnostunut ja innoissani teknologiakehittäjän näkökulmasta, mutta äärimmäisen kyyninen moraaliselta kantilta, taiteilija ja pelinkehittäjä Allan Xia kirjoittaa Twitterissä.

Zaon alkuperäisen yksityisyyssopimuksen mukaan kuvan ladannut käyttäjä luovuttaa yhtiölle materiaalin oikeudet ”ilmaiseksi, peruuttamattomasti, pysyvästi ja mahdollisuudella materiaalin siirtoon tai uudelleenlisensointiin”. Yhtiö on vastannut voimakkaaseen arvosteluun lupaamalla muuttaa käytäntöä.

Deepfake-teknologian kehittymisen on pelätty luovan uusia mahdollisuuksia poliittiseen tai muuhun manipulaatioon, jos kuka tahansa voidaan sijoittaa uskottavalla tavalla haluttuun tilanteeseen. Myös puhetta imitoivat feikkisovellukset ovat kehittyneet nopeasti.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019