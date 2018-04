Länsimaiden kyberhyökkäys iski ISIS:n verkkomediaan

Euroopan poliisivirasto Europolin mukaan ISIS-järjestöä vastaan on tehty onnistunut verkko-operaatio.

Eurooppalaiset, kanadalaiset ja amerikkalaiset viranomaiset iskivät jihadistien käyttämien verkkosivustojen kimppuun. Listalla oli myös Amaq, joka on toiminut ISIS:n päämediana.

ISIS:llä oli aiemmin hyvin rahoitettu viestintäosasto, joka tuotti ”kalifaattia” hehkuttavia propagandavideoita osana järjestön ulkomaille suunnattua rekrytointia.

BBC:n mukaan toiminta on romahtanut viime syksyn jälkeen, jolloin ISIS:n pääkaupungiksi julistama Raqqa vallattiin.

Europolin johtajan Rob Wainwrightin mukaan viranomaiset saivat myös takavarikoitua todistusaineistoa ja ISIS:n käyttämiä servereitä. Tämä auttaa järjestön toimijoiden jäljittämisessä.

Verkkosivujen ylläpitäjien lisäksi tietoa löydettiin myös mahdollisesti radikalisoituneista henkilöistä.

The propaganda machine used by Da'esh to fuel terror attacks in Europe targeted in takedown operation coordinated by the EU IRU, part of @Europol's European Counter Terrorism Centre https://t.co/KLNoELsVm7

— Julian King (@JKingEU) April 27, 2018