Länsi-Papuassa ajetaan eroa Indonesiasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Indonesian 20 vuotta sitten alkanut demokratia on suurimmissa vaikeuksissa maan itäisimmillä alueilla.

Viime viikkoina Indonesian armeija on tehnyt helikoptereilla hyökkäyksiä alueen itsenäisyyttä ajavia sissejä vastaan ja myös väkivallattomasti kansanäänestystä alueen itsenäisyydestä vaativia on tuomittu vankeuteen tai pidätetty toistuvasti lyhyiksi ajoiksi.

Länsi-Papuan Kansallisen komitean näkyvä vaikuttaja Yanta Awerkion tuomittiin jo kolmannen kerran 10 kuukaudeksi vankeuteen maanpetoksesta syytettynä. Awerkion on järjestänyt keskustelupiirejä, joiden tarkoitus on ollut käynnistää nimien kerääminen itsenäisyysäänestyksen tueksi. Hän itse vetoaa oikeuteensa käyttää sananvapautta Indonesian lakien mukaisesti.

Indonesian ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet, että Länsi-Papuassa armeija on syyllistynyt mielivaltaisiin murhiin, ihmisiä on kadonnut ja pidätettyjä on kidutettu. ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet myös laajamittaisesta korruptiosta Papuan ja Länsi-Papuan maakunnissa, jotka yhdessä muodostavat 1960-luvulla Indonesiaan liitetyn Länsi-Papuan alueen.

Liittämisprosessi oli maailmanjärjestö YK:n siunaama, mutta jälkikäteen siitä vastanneet YK-virkamiehet ovat kertoneet, ettei kansanäänestys ollut todellinen. Indonesian armeija oli aseellisella uhalla pakottanut noin tuhat kyläpäällikköä äänestämään Indonesiaan liittymisen puolesta, koska Indonesian hallitus tiesi länsipapualaisten enemmistön vastustavan liittymistä.

Länsi-Papua on Indonesian alueista luonnonvaroiltaan rikkain, mutta väestön elintaso kahdessa maakunnassa on koko maassa alhaisin. Äitiys- ja lapsikuolleisuus ja koulua käymättömien lasten määrä ovat korkeimpia koko Indonesiassa.

Yksi keskeinen konfliktin lähde on ollut Länsi-Papualla sijaitseva yhdysvaltalaisen Freeport-McMoran-yhtiön omistama maailman suurimpiin kuuluva kulta- ja kuparikaivos.

Aiemmin heinäkuussa Indonesian presidentti Joko Widodo ilmoitti Indonesian valtion päässeen Freeportin ja toisen omistaja Rio Tinton kanssa sopimukseen, jonka mukaan kaivoksen enemmistöomistus siirtyy Indonesian valtiolle.

Länsipapualaiset ovat tähän asti arvostelleet sitä, että kaivos on tuonut heille vain mittavia ympäristöongelmia samalla kun sen tuottamat huomattavat tulovirrat valuvat ulkomaille ja muualle Indonesiaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on raporteissaan arvostellut sitä, että Länsi-Papualla tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset jäävät jatkuvasti selvittämättä. Yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on taas arvostelut Freeport-yhtiötä ihmisoikeusrikkomukset siunaavasta yhteistyöstä Indonesian armeijan kanssa.

Indonesialaisista 85 prosenttia on muslimeja. Länsipapualaisten enemmistö on kristittyjä tai luonnonuskontoihin kiinnittyneitä. Vaikka tiukkaa islamin tulkintaa edustavat ryhmät ovat viime vuosina saaneet Indonesiassa lisää jalansijaa, ei läntisen Papuan konfliktia kuitenkaan pidetä uskonnollisperäisenä, koska uskonnon harjoittaminen alueella on ollut hyvin vapaata.

Amnesty Internationalin Indonesian johtaja Usman Hamid näkee konfliktin taustalla olevan Indonesian hallituksen politiikan, jossa ihmisoikeusongelmat ja alueen väestön pyrkimykset sivuutetaan ja keskitytään hyötymään vain alueen rikkaista luonnonvaroista. Kansallisen komitean Yanta Awerkion sanoo nuorena ihmisenä jaksavansa jatkaa kampanjaa uuden itsenäisyysäänestyksen puolesta, vaikka hän joutuisi taas uudelleen vangituksi.