Lännestä virtaa lauhempaa ilmaa ja sadekuuroja

Päivän aikana lännestä alkaen virtaa lauhempaa ilmaa koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Päivällä lännestä alkaen luvassa on pilvistyvää säätä ja yksittäisiä sadekuuroja. Yöllä luvassa on jatkuvampaa sadetta.

Lämpötila liikkuu aamulla -1 ja 4 asteen välillä, mutta kohoaa päivän aikana 7 ja 11 asteen välille. Illasta alkaen luvassa on kohtalaista tai navakkaa etelän ja lounaan välistä tuulta.

Myös maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Perämeren rannikolla esiintyy paikoin sadekuuroja. Päivän aika lännestä alkaen luvassa on pilvistyvää säätä.

Iltaa kohti esiintyy vesisadetta ja tuntureilla myös räntää. Päivän ylin lämpötila on noin 3-9 astetta. Yöllä lämpötila voi laskea -3 asteeseen. Esiintyy heikkoa tai kohtalaista etelän ja lounaan välistä tuulta.

Pohjois-Itämerellä, Selkämerellä ja Perämerellä esiintyy illasta alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.