Lännestä vahvistus Venäjän tappioille: Liki 6000 kaatunutta

Noin 5 800 venäläissotilasta on kaatunut Ukrainan sotatoimialueella, kaksi länsimaista hallintovirkailijaa kertoo NBC Newsille.

Tämä on linjassa Ukrainan arvioiden kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut jopa 6 000 venäläissotilaan kuolleen taisteluissa.

Venäjän omat arviot poikkeavat suuresti Ukrainan ja länsimaiden esittämistä.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi eilen keskiviikkona ensimmäistä kertaa uhrilukuja. Ministeriön mukaan 498 venäläissotilasta on kaatunut.

Eräs amerikkalainen virkailija kuitenkin korostaa, että arvioita on äärimmäisen vaikea määrittää sodan sumussa, ja ne ovat vaihdelleet 500:sta yli 5 000:een.

Sodan sumulla viitataan tietojen epämääräisyyteen tai puuttumiseen sotatoimialueella.

Around 6000 Russians killed in Ukraine so far. “two Western officials tell @NBCNews that about 5,800 Russians have been killed, a number in line with Ukraine’s estimates.” @JoshNBCNews

— Richard Engel (@RichardEngel) March 2, 2022