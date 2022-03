”Lännessä on ymmärrettävä, että sota on jo nyt nöyryytys”

Kansanedustajan mukaan EU:n pitää ryhtyä voimakkaampiin toimiin ja miettiä, miten Venäjä pysäytetään.

Ukrainan sota on Venäjän valtiolle nöyryytys, toteaa kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jukka Kopra.

Venäjän hyökkäyssota on jatkunut Ukrainassa jo yli kuukauden. Ukraina on onnistunut pysäyttämään Venäjän etenemisen. Venäjän pyrkimys Ukrainan alistamiseen ja Kiovan haltuunottoon näyttää epäonnistuvan, ja presidentti Vladimir Putinin sanotaan muuttaneen tarinaansa sodan tavoitteista kasvojensa pelastamiseksi. Putinin mukaan tavoitteet on kohta saavutettu ja pian aselevosta voidaan neuvotella.

– Lännessä on ymmärrettävä, että Ukrainan sota on jo nyt Venäjän valtiolle nöyryytys, jota se ei ikinä unohda ja Venäjä tulee hakemaan hyvitystä ennemmin tai myöhemmin. Aikajänne tämän hyvityksen hakemiseen voi olla vuosia tai kuukausia. Katkeruus, uhriutuminen ja revanssihenki ovat jo pitkään olleet olennainen osa venäläistä ajattelutapaa, Jukka Kopra toteaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

Kopran mukaan Venäjän aggressiivinen toimintatapa johtuu siitä, että länsi antaa sille tilaa.

– EU ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet, että sota ei saa eskaloitua eivätkä länsivallat sulje Ukrainan ilmatilaa. Venäjälle tämä on avoin valtakirja sotatoimille, joten se tulee jatkamaan aggressioitaan, kunnes se saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa tai se lyödään.

– Putin on oikeassa väittäessään länttä heikoksi. EU:n ja länsivaltojen on mietittävä, miten Venäjä pysäytetään ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, Kopra sanoo.

Hänen mielestään taloudellisten pakotteiden merkitys ylikorostuu lännessä.

– Tosiasiassa pakotteilla ei ole niin suurta merkitystä Venäjän johdolle kuin lännessä kuvitellaan. Venäjän kansa kyllä kärsii, mutta Venäjän valtion propaganda kääntää sen länsimaiden syyksi ja kansan katkeruus länttä kohtaan Venäjällä lisääntyy.

– Mahdollinen rauha Ukrainassa on vain aikalisä, jonka jälkeen Venäjä jatkaa aggressioitaan uudestaan Ukrainassa tai jossain muualla. Kaiken nähdyn ja sanotun perusteella näyttää siltä, että nykyisen Moskovan hallinnon pyrkimykset imperiumin rakentamiseksi väkivaltaa käyttämällä jatkuvat ja tämä voi muuttua vain, jos valta Moskovassa vaihtuu.

Kopran mukaan Suomen on toimittava riippumatta Ukrainan tapahtumista.

– Turvallinen Eurooppa ei palaa, vaikka näennäinen rauha syntyisikin. On moraalitonta ja sinisilmäistä ylläpitää suhteita ja kaupankäyntiä Venäjälle ennen kuin Venäjän valtionjohto on vaihtunut. Maamme sotilaallista puolustuskykyä on vahvistettava ja meidän on liityttävä Natoon.

– Keskustelu Natoon liittymisestä on käynnissä, kansalaisten silmät ovat avautumassa ja vaikuttaa siltä, että Nato-jäsenyyden merkitys Suomen turvallisuudelle aletaan ymmärtää. Asian muodollinen puoli selvityksineen ja varsinaisine hakemuksineen ottaa kuitenkin oman aikansa.

Kopra korostaa, että liittymällä Natoon Suomi saa turvatakuut Venäjän uhkaa vastaan.

– Naton ulkopuolella suoja Venäjän uhkaa vastaan on heikompi, koska olemme yksin. Naton ulkopuolelle jääminen tarkoittaa sitä, että Venäjä säilyttää itsellään mahdollisuuden käyttää aseellista voimaa Suomea vastaan.