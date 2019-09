Lämpötila voi nousta tänään 20 asteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää on koko maassa sateinen, mutta lämmin.

Maan länsiosassa oleva hajanainen sadealue leviää maan pohjoisosaan ja uusi sadealue saapuu maahan etelästä, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat ovat paikoitellen kuitenkin korkeita.

Maan länsiosassa sää on puolipilvistä tai pilvistä ja esiintyy sadekuuroja. Länsirannikolla voi esiintyä mahdollisesti myös ukkosta. Iltapäivällä etelässä on monin paikoin sadetta, lounaassa myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila liikkuu 16-20 asteen välillä. Yön alin lämpötila liikkuu 8-14 asteen välillä ja alueen pohjoisosassa 4-8 asteen välillä.

Maan itäosassa esiintyy vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen yksittäinen sadekuuro. Yöllä etelässä on monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 16-20 astetta ja yön alin lämpötila noin 8-14 astetta.

Pohjoisessa sää on puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin esiintyy sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on kuitenkin enimmäkseen poutainen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa esiintyy tänään myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on noin 14-17 astetta, ja yön alin lämpötila noin 4-9 astetta. Lapissa esiintyy myös voimistuvaa tuulta.

Kovan tuulen varoitus on annettu merenkulkijoille koskien Pohjois-Itämerta.