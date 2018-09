Lämmin ja epävakainen sää jatkuu

Lapissa on poutaa ja osaksi selkeää. Muualla on yhä melko pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja.

Suuressa osassa maata ilmamassa on melko lämmintä ja kosteaa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on päivällä puolipilvistä ja paikoin sadekuuroja. Lännessä on enimmäkseen poutaa ja länsirannikon tuntumassa osaksi selkeää. Iltaa kohden poutantuu. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 17-22 asteen välillä. Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä lämpötila laskee 8-14 asteen tienoille, lännessä paikoin jopa viiteen asteeseen. Tuuli on heikkoa.

Lapissa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 14-19 asteen välillä. Lämpimintä on Torniojokilaaksossa. Yön alin lämpötila on 5-10 asteen välillä. Tuuli on kohtalaista ja paikoin navakkaa.