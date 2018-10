Lakoista satojen miljoonien tappiot – ”ay-liikkeelle kelpaa vain selkävoitto”

Keskuskauppakamarin Juho Romakkaniemen mukaan nyt päätetään, onko SAK:lla veto-oikeus työlakeihin.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi käy läpi Twitterissä edelleen jatkuvien poliittisten lakkojen ja muiden työtaistelutoimien taustaa ja vaikutuksia (koko ketju alla).

Hän huomauttaa, että maanantaina ja tiistaina JHL:n lakko merkitsee sitä, että ay-liike on päättänyt vaarantaa lasten ja vanhusten ruokahuollon. Romakkaniemen mukaan koko kierre ”alkoi valehtelulla ja jatkui poliittisena lakkoiluna, jossa vain selkävoitto kelpaa” ay-liikkeelle.

Työtaistelutoimilla vastustetaan hallituksen esittämää henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista alle kymmenen työntekijän yrityksissä. Ekonomistikoneen mukaan valtaosa taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että uudistus parantaisi tuottavuutta. Noin puolet ekonomisteista uskoo sen myös parantavan työllisyyttä.

– SAK ja osa ay-liikettä valehteli jäsenistölleen ja kansalaisille sittemmin pois vedetyn mainoskampanjankin avulla, että työlain muutos johtaisi siihen, että työntekijän voisi erottaa jatkossa ”pärstäkertoimen” tai työtapaturman vuoksi. Ei varmasti johda. Tämä oli valetta, Juho Romakkaniemi kertaa.

Verkkouutiset kertoi mainoskampanjasta tässä. Siinä sairas työntekijä saa potkut. Mainosta on verrattu jopa SAK:n vuoden 2007 eduskuntavaalien alla kohua herättäneeseen ”ruokapöytä”-mainokseen, jonka SAK lopulta hyllytti.

Romakkaniemen mukaan valheilla agitoitiin ihmiset kiihdyksiin ja sitten oli ”pakko” lähteä poliittisiin työtaistelutoimiin hallitusta vastaan.

– Ay-liikkeessä haetaan vain selkävoittoa hallituksesta. Mikään muu kuin se, että hallitus luopuu antamasta lakiesitystä, ei kelpaa. Hallitus on esittänyt kompromisseja ja lievensi esitystä, mutta edelleen vain selkävoitto kelpaa, hän kirjoittaa.

Juho Romakkaniemi toteaa työtaistelujen laajenevan sellaisilla aloilla ja yrityksissä, joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

– Suorat menetykset kansantaloudessa lasketaan jo nyt sadoissa miljoonissa. Loppuviikon teollisuusliiton lakko tuo taas uuden parin sadan miljoonan euron loven. Kyllä meillä on varaa, hän päivittelee.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan mukaan kaiken huippu on, että julkisen sektorin työntekijät menevät lakkoon.

– Heitä lainmuutos ei koske millään tavalla. Kaiken lisäksi kärsijöinä ovat lapset ja vanhukset, joiden ruokahuolto vaarantuu, Romakkaniemi toteaa.

– Luulisi että tässä ollaan vähintäänkin yleissitovuutta tai ay-liikkeen satojen miljoonien vuotuista verotukea poistamassa – mutta ei: kyseessä on niin mitättömästä asiasta, että lakiin irtisanomisperusteista kirjoitetaan auki lähinnä se, mikä on jo vallitsevaa oikeuskäytäntöä, hän jatkaa.

Juho Romakkaniemen mukaan ”vaatimatonta lakimuutosta” suurempi asia on, jos hallitus antaa periksi ulkoparlamentaariselle kiristykselle. Jos näin käy, merkitsee se hänen mukaansa, että työmarkkinat betonoidaan vuosikausiksi eteenpäin ja SAK:lle myönnetään käytännössä veto-oikeus kaikkeen työlainsäädäntöön.

– Ay-liikkeen piiristäkin on monta kertaa lausuttu, että heille tässä on kyse *periaatteesta* – eli ei itse asiasta. Kyse on siis valtapolitiikasta: onko heillä tällainen veto-oikeus vai ei? Jos on, niin demokraattinen järjestemämme ei voi jatkossakaan maatamme uudistaa.

