Lakko voi viedä ruoat päiväkodeista – ”en keksi enää sanottavaa”

JHL:n lakkoilmoitus veti keskustan Antti Kaikkosen sanattomaksi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti keskiviikkona aloittavansa kahden päivän lakon.

Lakko alkaa maanantaina 22. lokakuuta kello 00.00 ja päättyy tiistaina 23. lokakuuta kello 24.00, liitto kertoo tiedotteessaan.

– JHL ilmoittaa ennen eduskunnan äänestystä poliittisesta lakosta, jonka seurauksena vanhukset palvelutaloissa ja lapset päiväkodeissa voivat jäädä ilman ruokaa, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toteaa twitterissä.

– En keksi tähän mitään järkevää sanottavaa. # poliittisetlakot, hän jatkaa.

Lakolla vastustetaan hallituksen esittämää henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista pienissä yrityksissä.

Lakossa ovat työntekijät, joiden työehtosopimus on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus tai AVAINTES. Virkasuhteessa olevat on rajattu lakon ulkopuolelle.

Koulussa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole ruokaa tarjolla lakon aikana. Lakko näkyy myös tilojen siivouksessa.

JHL on pahoitellut sivullisille poliittisesta työtaistelutoimesta aiheutuvaa harmia. Liitto perustelee lakkoa sillä, että sen on ”pakko toimia, koska turvattu työ on kaikkien yhteinen etu”.

