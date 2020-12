Lakko Kotidatassa jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto Pron julistama tällä kertaa laillinen lakko kestää 24.1.2021 saakka, mikäli sopua ei saavuteta.

Ammattiliitto Pron mukaan Suomen Kotidata on väittänyt tiedotteessaan, että Pro vaatii ICT-alan insinöörien tasoisia palkkoja työntekijöille. Ammattiliitto Pron ICT-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelän mukaan väite ei pidä paikkaansa ja on täysin harhaanjohtava.

Pro sanoo vaatineensa samantasoista palkkausta kuin muissa -alan työtä tekevissä yrityksissä, joissa tehdään vastaavia tehtäviä kuin Kotidatan henkilöstö tekee. ICT-alan insinööritehtävistä maksetaan huomattavasti korkeampia palkkoja.

– Tämänkaltainen harkittu harhaanjohtaminen ei edistä asian ratkaisua ja ärsyttää entisestään henkilöstöä, joka taistelee oikeudenmukaisten työehtojen puolesta, toteaa Mäkelä.

Viime viikolla päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa ei hänen mukaansa annettu riittäviä tietoja henkilöstön edustajille heidän vaatimuksestaan huolimatta.

Pro sanoo käyvänsä yt-neuvotteluiden päätökset tarkasti läpi ja riitauttavansa mahdolliset irtisanomiset, mikäli yhtiö on syyllistynyt lainrikkomuksiin.

– Yt-neuvotteluaika on ollut täysin riittämätön ja prosessissa on ollut suuria ongelmia. Asian riitauttamista tullaan vakavasti harkitsemaan ja prosessin läpikäynti on jo aloitettu, Ammattiliitto Pron sopimusala-asiamies Seppo Lundgren sanoo.