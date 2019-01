Lakivaliokunta: Velkaongelmien ennalta estämistä tehostettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka tarkoituksena on kohtuullistaa kuluttajaluottojen hinnoittelua.

Eduskunnan lakivaliokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen tehostaa kuluttajien velkaongelmien ennalta estämistä ja vähentämistä, selviää tiedotteesta.

Lakivaliokunta on tänään hyväksynyt yksimielisen lausunnon hallituksen esityksestä, jonka tarkoituksena on kohtuullistaa kuluttajaluottojen hinnoittelua ja vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia (LaVL 33/2018 vp – HE 230/2018 vp).

Lakivaliokunta kannattaa esitykseen sisältyviä muutosehdotuksia, mutta tekee lausunnossaan talousvaliokunnalle kolme lausumaesitystä, joissa hallituksen edellytetään jatkossa muun muassa arvioivan ulosoton suojaosuusjärjestelmän, maksuhäiriötietojen säilytysaikojen ja sosiaalisen luototuksen kattavuuden kehittämistarpeet.

Lisäksi lakivaliokunta on lähettänyt oikeusministeriölle kirjeen, jonka mukaan luottotietorekisteriin merkittävien maksuhäiriötietojen säilytysaikoja tulee arvioida kiireellisesti ottaen tasapainoisesti huomioon velallisten ja velkojien edut samoin kuin yhteiskunnassa ja luottomarkkinoilla luottotietolain voimaantulon jälkeen tapahtuneet muutokset.

Kirjeen taustalla on luottotietolain muuttamista koskeva lakialoite (LA 28/2018 vp).