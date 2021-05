Lakimuutos Valko-Venäjällä: Mielenosoittajia voi nyt ampua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisjärjestöjen toimintaa ja vapaata tiedonkulkua on rajoitettu kuluvan vuoden aikana.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on allekirjoittanut lakiesityksen, jonka myötä poliisille ja muille turvallisuusjoukoille annetaan valtuudet ampua tarvittaessa mielenosoittajia.

Laki vapauttaa viranomaiset korvausvelvollisuudesta fyysisen hyökkäyksen, aseiden ja muiden välineiden käytön yhteydessä, jos tapaukset tulkitaan laillisiksi.

Radio Free Europen mukaan muutos on osa laajempaa lakihanketta, jonka tavoitteena on rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimintaa ja vapaata tiedonkulkua Valko-Venäjällä. Hallinto on huolissaan aiempien demokratiamielenosoitusten toistumisesta.

Elokuussa 2020 järjestettyjä presidentinvaaleja pidettiin laajasti vilpillisinä. Maata itsevaltaisesti vuodesta 1994 johtanut Lukashenka on kukistanut vastarinnan asevoimien ja turvallisuusjoukkojen tuella.

Poliisi voi uuden lain myötä estää kuva- ja videomateriaalin ottamisen sekä tutkia mielenosoittajien tavaroita ja muita yksityistietoja ilman erillistä lupaa.