Lakimuutos etenee: Rikoksia tehneet maahanmuuttajat saarelle Tanskassa

Tanskan hallitus on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet lähetetään autiolle saarelle.

Tanskan hallitus julkisti marraskuussa ensi vuoden budjettiesityksensä. Sen mukaan turvapaikan hakijoiden määrää pyritään vähentämään säästöjen keräämiseksi.

Yksi budjettiesityksen suurimmista lakimuutoksista koski kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusta. Kohutun lakiesityksen mukaan Tanskan eteläosassa sijaitsevalle Lindholmin saarelle sijoitetaan sellaiset ulkomaalaiset, joiden käännytystä ei voida panna toimeen kotimaassa uhkaavan kidutuksen tai kuolemanrangaistuksen vuoksi. Aiheesta kertoo CNN.

Nyt lakimuutos on hyväksytty. Maan hallitus katsoo, että saariratkaisu voi oleellisesti auttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten piileskelyä viranomaisilta. Hallitukseen kuuluvat keskusta-oikeistolainen Ventstre, Tanskan konservatiivinen kansanpuolue ja Liberaaliallianssi.

Saarella on paikat yhteensä sadalle henkilölle. Aiemmin saarella on tehty eläinlääketieteellisiä viruskokeita, ja viruksella tartutettuja eläimiä on poltettu saaren krematoriossa.

Tanskan maahanmuuttoministeri Inger Støjberg kommentoi päätöstä Facebookissa.

– Jos sinä et sovi tanskalaiseen yhteiskuntaan, sinun ei tulisi olla kiusaksi tavallisille tanskalaisille. Tällaiset maahanmuuttajat eivät ole haluttuja Tanskaan, ja heidän täytyy tuntea se, Støjberg kirjoittaa.

Myös maan talousministeri Kristian Jensen kommentoi kohuttua uudistusta. Hän korostaa, ettei kyseessä ole vankila, koska saarelta saa poistua vierailemaan myös mannermaahan. Yöksi on kuitenkin palattava saarelle.

– Meillä on paljon saaria ja tanskalaiset rakastavat asua niillä. Kenestäkään heistä ei tunnu siltä, että heidän oikeuksiansa rajoitettaisiin, Jensen sanoi.

Rakennustyöt ovat saarella jo hyvässä vauhdissa. UK pakolaisasiain päävaltuutetun Michelle Bachelet myöntää olevansa erittäin huolestunut lakimuutoksesta.

– Meidän täytyy ehdottomasti keskustella tästä Tanskan hallituksen kanssa, hän arvioi.