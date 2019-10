”Missä rahat ja hoitajat, SDP?”

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho ja Sari Sarkomaa arvostelevat hallituksen esitystä vanhuspalveluiden korjaamiseksi. Kansanedustajien mielestä uudistus on vaarassa vaarantaa muiden kuin ympärivuorokautisessa hoivassa olevien palveluita, jos hoitajat joudutaan mitoituksen vuoksi ottamaan kotihoidosta.

Sari Sarkomaa vaatii ministeri Krista Kiurua (sd.) ja koko hallitusta ottamaan vastuun vanhuspalveluiden kokonaisuudesta.

– Ministeri Kiurun toimet ovat monin tavoin poikkeuksellisen rumaa temppuilua. Hetkessä ja virkkeellä vanhuspalvelut kuntoon laittamisen luvannut Kiuru sysääkin vastuun asiasta seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle. Kiuru esittää sitovan ympärivuorokautisen henkilöstömitoituksen voimaan tulemista vasta kaksi viikkoa ennen vaaleja, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

– Kaikeksi karmeudeksi Kiurun lakiesitys lisätä hoitajia sitovasti koskee vain ympärivuorokautista hoivaa ja jättää kylmästi syrjään kotihoidossa olevat ikäihmiset sekä omaishoidon. Kotihoidon varassa olevien ikäihmisten kunto on entistä huonompi ja yhä useampi heistä on muistisairas. Esitys on vaarassa johtaa siihen, että kunnissa joudutaan ammentamaan hoitajia jo nyt pulassa olevasta kotihoidosta, Sarkomaa jatkaa.