Lakialoite veisi kansalaisuuden terroristijärjestön riveihin lähteviltä

Suomen pitää olla edelläkävijä realismissa ja turvallisuudessa, ei sinisilmäisyydessä, sanoo Heikki Vestman.

Kokoomusedustajien mukaan kansalaisuuden menetys on oikea rangaistus terroristijärjestöön lähteville.

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman, Wille Rydman ja Janne Heikkinen ovat jättäneet lakialoitteen, joka mahdollistaa kansalaisuuden viemisen ISIS:n tai muun terroristijärjestön riveihin vierastaistelijaksi lähteviltä.

– Kansalaisuuden menetys on oikea rangaistus sille, joka kääntää selkänsä vapaalle ja hyvälle maallemme ja päättää lähteä palvelemaan brutaalia terrorismia, kuten ISIS-järjestöä, kansanedustajat toteavat.

– Samaan aikaan, kun Suomen hallitus näyttää avaavan portteja jihadisteille palata, muut Pohjoismaat ovat sulkeneet niitä. Tanska sääti vastikään lain, jonka perusteella vierastaistelijoiksi matkustaneilta kaksoiskansalaisilta voidaan poistaa kansalaisuus. Suomen pitää olla edelläkävijä realismissa ja turvallisuudessa, ei sinisilmäisyydessä, sanoo Vestman.

Kokoomusedustajien aloite mahdollistaa kansalaisuuden menettämisen vierastaistelijoiksi lähteviltä Suomen kansalaisuuden omaavilta kaksoiskansalaisilta. Lisäksi aloite mahdollistaa kansalaisuuden poistamisen yhä suuremmalta joukolta maanpetos-, valtionpetos ja terrorismirikoksiin syyllistyneitä ja koventaa matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rangaistussäännöstä.

– Islamilainen terrorismi on vakava uhka Suomen ja koko läntisen maailman turvallisuudelle ja arvoille. Suomen on seurattava eurooppalaista kehitystä ja kiristettävä terrorismia koskevaa lainsäädäntöä kautta linjan. Terroristijärjestön riveihin lähteneen on katsottava menettäneen lojaliteettinsa Suomea kohtaan ja siten kansalaisuuden menettäminen on teosta looginen seuraus, Rydman sanoo.

Kokoomusedustajat painottavat, että hallituksen vastuulla on nyt Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaaminen. Jihadistien paluussa auttamisen sijaan hallituksen pitäisi kokoomusedustajien mukaan kiireellisesti aloittaa terrorismia koskevan lainsäädännön kiristämistoimenpiteet.

– Raakalaismaisen terroristijärjestön riveihin lähteneitä vierastaistelijoita kohtaan ei tule osoittaa minkäänlaista ymmärrystä. Kaikki käytettävissä olevat lainsäädännölliset keinot on otettava käyttöön taistelussa terrorismia vastaan, toteaa Heikkinen.

Hallitus ilmoitti maanantaina al-Holia koskevassa linjauksessaan arvioivansa tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekevänsä tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

Kokoomusedustajat toteavat, että kansalaisuuden viemistä terroristijärjestön riveihin lähteviltä koskeva lainmuutos on poliittisen tahdon löytyessä säädettävissä hyvin nopeasti.