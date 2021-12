Lakialoite laajentaisi telekuuntelun törkeää ampuma-aserikosta epäiltäessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on tehnyt aloitteen, jossa halutaan muutos pakkokeinolakiin.

Kansanedustaja Jari Kinnusen (kok.) mielestä törkeä ampuma-aserikos tulee lisätä niiden rikosten luetteloon, joiden esitutkintaan esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa telekuuntelua rikoksesta epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen.

Hänen mukaansa lakialoitteella pyritään estämään ampuma-aserikosten yleistymistä ja tavanomaistumista sekä erityisesti edistämään rikosvastuun toteutumista, kun on syytä epäillä jonkun syyllistyneen törkeään ampuma-aserikokseen.

Törkeiden ampuma-aserikosten määrä on jatkuvasti noussut. Vuonna 2016 poliisin tietojärjestelmään kirjattiin 93 kappaletta mainittuja rikoksia, kun 2020 niitä on kirjattu 153 kappaletta. Myös epäiltyjen henkilöiden määrä on yli kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Toimivia ampuma-aseita pystytään nykyään helposti valmistamaan maahan tuoduista kaasutoimisista ns. starttipistooleista sekä muista dekoaseista niin, että ne kestävät enemmän kuin yhden laukauksen ampumisen. Aseiden osien valmistaminen on mahdollista 3D-teknologiaa hyödyntäen.

Toimintakykyisten aseiden salakuljetus on myös yksi merkittävä reitti laittomien aseiden lisääntymiselle, eikä omaisuusrikosten yhteydessä anastettujen aseiden määrä ole vähentymässä.

– Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymät ovat levinneet kaikkialle maassa ja niiden jäsenmäärä on noussut tasaisesti. Uudet jengiytymisen muodot ovat jo nykypäivää ja esimerkiksi Mantaqa-katujengi on myös erittäin viranomaisvastainen, Kinnunen sanoo.

Hänen mukaansa lisääntyvä huumausainerikollisuus tulee vääjäämättä johtamaan varustelukierteeseen ja siirtymiseen pois perinteisestä teräasearsenaalista kohti tehokkaampaa aseistusta.

– Huomiotta ei voi myöskään jättää erilaisten ääriliikkeiden halua ja kykyä aseistautua, Kinnunen toteaa tiedotteessaan.

Hänen mielestään Suomessa on tehtävä strateginen valinta ennalta estää ampuma-aserikosten lisääntymistä.

Kinnusen aloitteen on allekirjoittanut 11 muuta kokoomuksen kansanedustajaa mukaan lukien puheenjohtaja Petteri Orpo sekä perussuomalaisista Sanna Antikainen.