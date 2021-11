Laivamatkustajille vihreä ja punainen linja

Kaikki matkustajat mukaan lukien autolla saapuvat luokitellaan perjantaista alkaen kahteen linjaan, vihreään ja punaiseen.

Vihreän linjan valitsevat matkustajat, joilla on todistus täydestä rokotussarjasta tai todistus kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronasta.

Punaisen linjan valitsevat jalan saapuvat matkustajat, joilla ei ole esittää yllä mainittuja todistuksia.

Autokaistalla vihreälle linjalle pääsevät myös autoilijat, joilla on negatiivinen testitodistus tai todistus vajaasta rokotussarjasta. Jos autossa matkustaa yksikin punaiselle linjalle kuuluva henkilö, valitaan punainen linja.

Vihreällä linjalla tarkastetaan matkustajien todistuksia satunnaisotannalla.

– Rokotuskattavuuden noustessa voimme edelleen sujuvoittaa satamien terveystarkastuksia. Matkustajamäärien noustessa on tärkeää huolehtia, että terminaalit ja autokentät eivät ruuhkaudu turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Rokotetuille matkustajille ei myöskään pidä tulla liian pitkiä odotusaikoja ja heidän tulee päästä jatkamaan matkaa sujuvasti eteenpäin, toteaa Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Jos matkustajan rokotussarja on vielä kesken tai hänellä on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai hän on tullut maahan ilman mitään todistusta, hänen pitää mennä testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testin laiminlyönti on täysi-ikäiselle rangaistavaa.

Marraskuun muutokset laivamatkustajille eivät koske työtehtävissä olevaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eivätkä Suomesta lähteneitä risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa. He voivat käyttää edelleen vihreää linjaa.