Laiva liekehtii satamassa – Saudi-Arabia aloitti hyökkäyksen Jemenissä

Saudi-Arabian tukemat taistelijat ovat aloittaneet hyökkäyksen sisällissodan repimässä Jemenissä. Joukot etenevät kohti Iranin tukemien kapinallisten asemia Hudaydahin satamakaupungissa.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet humanitaarisesta katastrofista, sillä suurin osa Jemeniin lähetetystä kansainvälisestä avusta on kuljetettu eteenpäin Hudaydahista. Kolme vuotta kestäneen sisällissodan vuoksi yli seitsemän miljoonaa ihmistä on riippuvaisia ulkopuolisesta avusta.

Al-Arabiya-kanavan mukaan suurta maahyökkäystä tuetaan ilmaiskuilla ja laivastopommituksella.

Paikallislähteiden mukaan saudien tukemat joukot ovat noin viiden kilometrin päässä kaupungin lentokentästä. Huthikapinalliset kertovat tuhonneensa keskiviikkona aamupäivällä sota-aluksen, joka on liekeissä Hudaydahin satamassa. Aluksen miehistöä on yritetty pelastaa helikoptereilla.

Jemenin maanpaossa oleva hallitus ja Saudi-Arabia ovat syyttäneet Irania kapinallisten varustamisesta. Kapinalliset ovat pommittaneet Saudi-Arabiaa kevään mittaan ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla, mikä olisi tuskin mahdollista ilman ulkopuolista sotilasapua.

Arabiemiraattien ulkoministeri Anwar Gargash kertoo BBC:lle, että liittouma oli yrittänyt diplomaattista ratkaisua ennen hyökkäyksen aloittamista. Huthit kieltäytyivät vetäytymästä alueelta.

Sisällissodassa arvioidaan kuolleen noin 10 000 ihmistä. Saudi-Arabian johtama koalitio saapui presidentti Abdrabbuh Mansour Hadin tueksi maaliskuussa 2015.

Meanwhile, #Saudi militants and soldiers are 5 km far from #Hodeidah's airport.

