Laiton maahanmuutto Eurooppaan vähentynyt

Laittomasta maahantulosta kiinniotettujen määrä on pienin viiteen vuoteen.

Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin on rekisteröinyt 150 000 laitonta rajanylitystä Eurooppaan, mikä on vähiten sitten vuoden 2013, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Luku on 92 prosenttia vähemmän kuin kriisivuonna 2015.

Italiassa tuli kesäkuussa 2018 valtaan Liiton (ent. Pohjoinen liitto) ja Viiden tähden liikkeen yhteishallitus, joka on ottanut jämäkän linjan laittomaan maahanmuuttoon. Italia ei enää päästä laittomia maahanmuuttajia poimineita pelastusaluksia rantautumaan sen satamiin, mikä on johtanut kiistoihin pelastusaluksia operoivien tahojen kanssa.

Italian linja on, että maan rajavartiosto palauttaa sen aluevesiltä löydetyt laittomat maahantulijat välittömästi takaisin Libyaan.

Toimien seuraksena laiton maahanmuutto keskisellä Välimerellä Etelä-Italian ja Sisilian suunnassa on merkittävästi vähentynyt. Libyasta tulijoiden määrä on pudonnut vuodessa 87 prosenttia ja Algeriasta lähtijöiden lähes 50 prosenttia.

Paine onkin siirtynyt nyt läntiselle Välimerelle. Laittomat rajanylitykset Espanjaan ovat kaksinkertaistuneet jo toista vuotta putkeen. Vuonna 2018 pääasiassa Marokosta Espanjaan tehtyjen laittomien rajanylitysten määrä kaksinkertaistui 57 000:en.

Tulijoista 82 prosenttia on miehiä, joista lähes viidesosa sanoo olevansa alaikäisiä.