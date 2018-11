Laitaoikeiston suosio jatkuu Italiassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

La Lega -puolue on nostanut kannatuksensa 34,7 prosenttiin.

Italian tuoreimman puoluegallupin mukaan Italian laitaoikeistolainen La Lega -puolue on nostanut kannatuksensa 34,7 prosenttiin. Puolueen kannatus ei koskaan ole ollut yhtä korkealla.

Viime vaaleissa Lega sai hieman yli 17 prosenttia äänistä. Hallituskumppanin Viiden tähden liikkeen kannatus gallupissa on 28,5 prosenttia. Se on menettänyt kannatuksestaan noin neljä prosenttiyksikköä hallituskauden aikana.

Yhteensä hallituspuolueiden kannatus on yli 60 prosenttia, mikä merkitsee, että italialaisten selkeä enemmistö kannattaa niiden harjoittamaa EU-kriittistä ja maahanmuuttovastaista politiikkaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n EU-asiantuntija Taneli Lahti kuvaili Italian nykyhallituksen tilaa ongelmalliseksi Hyvinkäällä järjestetyssä EK:n seminaarissa. Hän pitää Italian talousromahdusta epätodennäköisenä mutta linjaa, että Italian populistit ovat vesittäneet EMU:n kehittämisen.

– EU:n perustajamaihin kuuluva Italia on ajautunut erikoiseen hallituskokoonpanoon, joka on haastanut monia talous- ja rahaliitto EMU:n perussääntöjä. Rahapoliittinen tilanne on antanut heille tämän tilaisuuden, sillä markkinat ovat edelleen aika rauhallisia, Lahti sanoi.

– Nyt poliittinen epävarmuus uhkaa lykätä investointeja, mikä vaikuttaa kielteisesti maan talouskasvuun, Lahti jatkoi.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Matti Välimäki kuvaili Twitterissä Italian tilaa poikkeukselliseksi.

– Italian poliittinen kenttä on myllerryksessä. Hallitusaika ei ole pienentänyt populistien kannatusta. Oikeisto on voimissaan, hän kirjoittaa.

Italian on määrä ilmoittaa EU:lle 13. marraskuuta mennessä, aikooko se korjata budjettiaan, jonka EU on tyrmännyt rahaliiton sääntöjen vastaisena. Asiantuntijoiden mukaan EU saattaa määrätä Italialle sanktioita jo tämän vuoden puolella, jos hallituspuolueet pitävät budjetistaan kiinni.