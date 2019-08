”Lainsäädännön tehtävä ei ole mielipahalta suojelu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wille Rydmanin mukaan kansanedustajia koskevat esitutkinnat kyseenalaistavat lakipykälän mielekkyyden.

Helsingin poliisi ilmoitti perjantaina aloittaneensa esitutkinnan kolmen kansanedustajan lausunnoista. Ilta-Sanomien mukaan esitutkinnat koskevat Päivi Räsästä (kd.), Hussein al-Taeeta (sd.) ja Juha Mäenpäätä (ps.)

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin mukaan päätös osoittaa, että nykyisessä lainsäädännössä tai sen tulkinnassa on merkittäviä ongelmia.

– Viimeistään tämän pitäisi osoittaa, että ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” osana rikoslakia on täysin epäonnistunut, Wille Rydman kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

– Jos lain nykyinen tulkita on sellainen, että esitutkintakynnys ylittyy jo a) tviitistä, jossa on valokuva tietyistä raamatunjakeista, b) urposta somekäyttäytymisestä, c) rasistisiksi tulkittavissa olevista rivien väleistä eduskuntapuheessa – niin kyllä se tekee kyseenalaiseksi koko kyseisen pykälän mielekkyyden, Rydman jatkaa.

Hänen mukaansa pitäisi riittää, että rikokseen yllyttäminen on rangaistavaa.

– Räsäsen, al-Taeen tai Mäenpään mielipiteistä voi olla mitä mieltä tahansa, mutta kukaan heistä ei nyt esitutkinnan kohteina olevissa lausunnoissaan ole nähdäkseni rikokseen yllyttänyt, Rydman sanoo.

– Loukkaavia heidän lausuntonsa saattavat olla. Lainsäädännön tehtävän ei kuitenkaan pitäisi olla mielipahalta suojelu.

Posted by Wille Rydman on Friday, August 23, 2019