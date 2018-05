Laina-auto ei ole enää noloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Auton yksityisleasing kiinnostaa jo lähes neljännestä suomalaisista.

Danske Bankin rahoitusyhtiö Danske Financen tuoreessa kyselyssä lähes neljännes vastaajista oli valmis hankkimaan auton käyttöönsä yksityisleasingilla. Erityisesti yksityisleasing kiinnosti autottomia, jotka nyt suunnittelevat auton ostoa.

– Suomessa auto halutaan omistaa. Tähän vaikuttavat hintamielikuva, osittain puutteellinen käsitys autoilun kokonaiskustannuksista ja kulttuuriset tekijät, jossa ajatellaan, että laina-auto on noloa. Kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset alkavat olla valmiita yksityisleasingin yleistymiseen. Auton liisaaminen ei ole enää häpeä, Danske Financen johtaja Altti Kuuri kertoo tiedotteessa.

Vastaajista kuitenkin 60 prosenttia piti yksityisleasingia kalliina vaihtoehtona.

– Leasing saattaa tuntua kalliilta, kun sitä vertaa vain autolainan kuukausierään tai jo maksettuun autoon. Silloin unohtuvat kuitenkin autoilun monet kustannukset. Vakuutukset, huollot ja esimerkiksi renkaiden säilyttäminen aiheuttavat kustannuksia, joita autoilija ei välttämättä ota huomioon. Yksityisleasingissa kuukausimaksu kertoo autoilun kustannukset selkeästi, Kuuri huomauttaa.

Danske Bankin mukaan Tanskassa ja Ruotsissa jo vajaa kolmannes autoista rahoitetaan yksityisleasingilla.

Auton hankinnasta unelmoi reilu viidennes kyselyn vastaajista. 40 prosenttia autosta unelmoivista aikoo toteuttaa tämän unelmansa seuraavan 12 kuukauden aikana. Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan positiivinen suhdannekäänne heijastuu selvänä nousuna autonostoaikeissa.

– Auto on iso hankinta, johon on luontevaa ryhtyä, kun taloudessa menee hyvin ja työmarkkinatilanne on vakaa, hän toteaa.

Kolmannes auton ostoa suunnittelevista arvioi tulevan autonsa maksavan 10 000-20 000 euroa. Neljännes arvioi auton hinnan jäävän alle 10 000 euroon. Puolet auton ostoa suunnittelevista aikoi hankkia korkeintaan kolme vuotta vanhan auton.

– Suomalaiset ajavat muita pohjoismaalaisia selvästi vanhemmilla autoilla. Yksi selitys tälle voi olla muissa maissa yleisempi yksityisleasing. Yksityisleasingin avulla voi hankkia uudemman auton mahdollisesti jopa pienemmällä kokonaiskustannuksella, Kuuri arvelee.