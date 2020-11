Donald Trump voi jo suunnitella seuraavaa kampanjaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Republikaanipresidentti saattaa kertoa aikeistaan tammikuussa.

Yhdysvaltojen väistyvä presidentti Donald Trump suunnittelee pyrkivänsä virkaan uudelleen vuoden 2024 vaaleissa ja saattaa ilmoittaa aikeistaan seuraajansa Joe Bidenin virkaanastujaisten yhteydessä. Asiasta uutisoi The Daily Beast-uutissivusto.

Trump hävisi marraskuun presidentinvaalit vastaehdokkaalleen, demokraatti Joe Bidenille. Trump ei ole tunnustanut tappiotaan ja on toistuvasti syyttänyt demokraatteja laajasta vaalivilpistä.

The Daily Beastin haastattelemien lähteiden mukaan Trump on keskustellut tulevaisuudensuunnitelmistaan neuvonantajiensa kanssa. Trumpin lähipiiri on jo alustavasti ryhtynyt kartoittamaan mahdollisen vaalikampanjan rahallisia tukijoita, mikäli Trump päättää pyrkiä jälleen presidentiksi seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2024.

Eräiden lähteiden mukaan Trump saattaa ilmoittaa ehdokkuudestaan jo tammikuussa 2021, mahdollisesti jopa Joe Bidenin virkaanastujaisviikon aikana.

Uutissivuston mukaan keskustelut ovat osoitus siitä, että presidentti itsekään ei usko vaalivilppisyytösten ja oikeustoimien muuttavan vaalien lopputulosta.