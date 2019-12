Sanna Lauslahti: Lahjatoive lääketieteen tutkimuksesta

Sanna Lauslahti on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiede tuo toivoa heillekin, joilla sitä vielä tänä päivänä ei ole.

Joulu on rakkauden ja toivon juhla. Se kutsuu meitä viettämään aikaa läheistemme kanssa ja jättämään arjen kiireet taakse. Lapset ja lapsenmieliset laativat joulun toivelistoja, mutta moni meistä nauttii siitä, että saa antaa omastaan ja ilahduttaa läheisiään.

Monen läheisemme joulutoive on vakavampi. Joka kolmas meistä suomalaista nimittäin sairastuu elämänsä aikana syöpään. Niinpä tänäkin jouluna joku lähellämme on saattanut juuri saada tiedon sairastumisestaan ja silloin suurin toive on paraneminen.

Vaikka edelleen osa syövistä on sellaisia, joista selviäminen ei ole itsestään selvää. Tiede tuo kuitenkin toivoa heillekin, joilla sitä vielä tänä päivänä ei ole.

Osalle potilaista se voi tarkoittaa tänään tutkimuspotilaana oloa ja sitä kautta uusimman ja vaikuttavimman hoidon saamista, elinajan pitenemistä tai syövästä paranemista. Osalle taas sitä, että syöpätyyppi voidaan tutkia ja todeta mahdollisimman varhain ja sitä kautta löytää tehokkain ja vaikuttamin hoito aikaa ja resursseja hukkaamatta.

Myös tämän vuoden Lääkeinformaatioteoksi nostettiin kampanja, joka nostaa toivon merkitystä sairastumisen hetkellä. #toivonkukka nostaa esiin myös, kuinka jo pelkkä luotettavan tiedon saaminen tuo toivoa sairastuneelle. Samoin mahdollisuus osallistua itseä koskeviin hoitopäätöksiin. #toivonkukka -kampanjassa myös kiitetään syöpätutkijoita sinnikkäästä työstään syövän voittamiseksi sekä kaikkia niitä terveysalan ammattilaisia, jotka jaksavat kohdata jokaisen potilaan henkilökohtaisesti ja mahdollistavat parhaan mahdollisen hoidon syöpään sairastuneelle.

Suomi on monella saralla edellä muita maita lääketieteen tutkimuksessa ja hoidoissa. Askeleita tulevaisuuden terveydenhuollon rakentamiseksi on otettu. Haasteita on edelleen taklattavana, jotta Suomi voisi olla houkutteleva ja toimiva ekosysteemi tutkimukselle ja ennen kuin jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus parhaaseen ja vaikuttavimpaan hoitoon, toivoon paranemisesta. Tämä onnistuu vain aidolla yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla jatkossakin.

Tarvitaan myös satsauksia perustutkimukseen sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden ja yliopistojen välillä, koska lääkehoitojen kehittämisessä lääketeollisuuden yritysten tekemät satsaukset ovat merkittäviä – elinehto tieteen kehittymiselle.

Tutkimuslääkkeiden lisäksi on panostettava siihen, että jo olemassa olevat innovatiiviset hoidot saadaan nopeammin suomalaisten potilaiden käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi immunologiset syöpähoidot, joiden käyttöönotossa olemme Euroopan häntäpäässä.

Kohta kääntyy myös uusi vuosi 2020, uusi vuosikymmen. Vuosikymmenen olkoon toivovuosikymmenen. Rakennetaan yhdessä vaikuttavampaa terveydenhuoltoa, jonka kautta syntyy yhä enemmän terveitä vuosia, päiviä – hyvinvointia ihmisille.

