Lähiviikoista povataan tavallista hyisempiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sateet muuttuvat viikonloppuna lumisempaan suuntaan paikoin maan eteläosassa asti.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteen perusteella marraskuu päättyy ja joulukuu alkaa Suomessa kylmähkössä säässä, kertoo Foreca.

– Kuukausiennusteen mukaan meillä vallitsee tulevina viikkoina pääosin pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus, joka tuo Suomeen vuodenaikaan nähden kylmää säätä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Ennusteessa on kuitenkin muuttumisen riskiä, sillä polaaripyörre on Rinteen mukaan tulevien viikkojen ajan suurella todennäköisyydellä voimissaan.

– Vahvan polaaripyörteen tilanteessa sää on meillä helpommin lauhoja länsivirtauksia suosivaa kuin kylmiä pohjoisenpuoleisia säätilanteita suosivaa. Vuodenaikaan nähden kylmää säätä voi kuitenkin esiintyä meillä vahvankin polaaripyörteen tapauksessa, joten ennusteet eivät ole merkittävässä ristiriidassa keskenään.

Sää kylmenee viikonloppuna

Sää alkaa kylmetä Suomessa jo viikonloppuna 20.–21. marraskuuta. Sateet muuttuvat lumisempaan suuntaan paikoin maan eteläosassa asti.

Ensi viikko eli 22. marraskuuta alkava viikko on koko Euroopassa matalapainevoittoinen. Islannin ja Grönlannin eteläpuolella on sen sijaan vahva korkeapaine.

– Vaikka matalapainevoittoinen sää meillä usein yhdistyy läntiseen ilmavirtaukseen ja lauhaan säähän, tällä kertaa ilmavirtaus on meillä kylmää. Sen seurauksena viikko on kokonaisuutena selvästi vuodenajan keskiarvoa kylmempi sekä meillä Suomessa että Länsi- ja Keski-Euroopassa, Joanna Rinne kertoo.

Kuukausiennusteen mukaan ensi viikon keskilämpötila on Suomessa maan etelä- ja keskiosassa 2–3 astetta vuodenajan keskiarvoa kylmempi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on 3–5 astetta keskiarvoa kylmempää ja Keski- ja Pohjois-Lapissa eroa keskiarvoon on peräti 6–7 astetta tavanomaista kylmempään suuntaan.

Etelässä ja lännessä lämpötilat vaihtelevat 22. marraskuuta alkavalla viikolla nollan molemmin puolin, idässä pakkasella pysytään suuren osan viikkoa ja pohjoisessa koko viikon ajan. Lapissa yli 20 asteen pakkaset voivat olla ajoittain mahdollisia.

– Tämän hetken ennusteen mukaan ilmavirtaus käy meillä ensi viikolla luoteen puolelta. Suomeen virtaa samaan aikaan melko talvista ilmaa, mutta ajoittain myös sateita. Etelässä ja länsirannikon tuntumassa sateiden olomuoto vaihtelee, muualla Suomessa sateet painottuvat lumeen, vaikka ajoittain sateet voivat tulla maan keskiosassakin vetenä, Joanna Rinne ennustaa.

Kylmän ilman virtaus pohjoisesta jatkuu

Marraskuun 29. päivä alkava viikko on ennusteen mukaan Suomessa matalapainevoittoinen.

– Koska läntisen Euroopan yllä sää on korkeapainepainotteinen, meille pääsee virtaamaan yhä kylmää ilmaa pohjoisesta, Joanna Rinne sanoo.

Viikon keskilämpötila on ennusteen mukaan Suomessa 1–3 astetta keskimääräistä kylmempi. Sademäärät ovat kuukausiennusteen perusteella lähellä ajankohdan tavanomaisia sademääriä.

Joulukuun ennuste

Joulukuun 6. päivä alkavalla viikolla Keski- ja Länsi-Euroopan korkeapainepainotteinen sää näyttää suosivan meillä pohjoista ilmavirtausta.

– Signaalit kuukausiennusteen kartalla heikkenevät jo. Viikko ennustuu lämpötiloiltaan vuodenaikaan nähden keskiarvoiseksi niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin, Länsi-Euroopassa paikoin keskiarvoa kylmemmäksi, Joanna Rinne sanoo.

Myöskään joulukuun 13. ja 20. päivä alkavilla viikoilla uudessa kuukausiennusteessa ei näy enää juurikaan merkkejä suuntaan eikä toiseen Suomessa lämpötilojen osalta.

– Aiemmin Länsi- ja Keski-Eurooppaan painottunut korkeapaine näyttää levittäytyvän Suomenkin alueelle, Joanna Rinne sanoo.