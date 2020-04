LähiTapiola lisää pk-yritysten rahoitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritysten kassojen pelätään tyhjenevän koronaviruksen vuoksi.

Koronaepidemia on lisännyt yritysten rahoitustarpeita ja monet perinteiset rahoituskanavat ovat ruuhkautuneet.

Helpottaakseen pk-yritysten rahoitustarvetta LähiTapiola lisää merkittävästi sijoitussitoumustaan Fundun tarjoamiin yrityslainoihin. Tekoälyä luottoprosessissa hyödyntävä Fundu kykenee erittäin ketterään rahoitusprosessiin.

Fundu on pankkien kanssa yhteistyötä tekevä rahoitusalusta, jonka kautta yritykset voivat hakea vakuudetonta lainaa ja lainapaketteja, joissa päärahoittajana on pankki ja Fundu on täydentävä rahoittaja.

– Koronaviruksen aiheuttamassa markkinahäiriössä tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja yritysten rahoitukseen. Pystymme yhdessä Fundun muiden sijoittajien kanssa tarjoamaan yksittäisillä lainoilla nopeasti helpotusta pk-yritysten rahoitustarpeisiin, kertoo LähiTapiolan yritysasiakasrahoituksen johtaja Matti Kiviniemi tiedotteessa.

– Puheiden sijaan on tekojen aika. LähiTapiolan avaus on upea konkreettinen toimenpide, jolla autetaan pk-yrityksiä kapeikon yli. Pystymme tarjoamaan nopeasti rahoitusta yrityksille ja olemme jo rahoittaneet lähes 1 000 yritystä. Lainamme alkavat 25 000 eurosta ylöspäin, toteaa Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola.

Kiviniemen mukaan koronaviruksen aiheuttama akuutti tilanne ja rahoituskanavien ruuhkat näkyvät siten, että erilaisia lyhytaikaisia rahoitustarpeita ilmenee terveilläkin pk-yrityksillä. Kiviniemi haastaakin nyt myös muita rahoitusalan toimijoita ja valtiovaltaa tarkastelemaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja osallistua pienyritysten rahoitukseen.

– Uhkakuvana on, että terveidenkin yritysten kassat kuivuvat, kun asiakkaat ovat hetkeksi kadonneet ja lainarahan käsittely on ruuhkautunut. Erityisesti pienemmän kokoluokan pk-yritysten rahoitukseen on nyt etsittävä uusia keinoja, jotta raha löytää yritykset, Kiviniemi haastaa.

Fundu on vuonna 2014 perustettu Finanssivalvonnan rekisteröimä rahoitusalusta. LähiTapiola on vähemmistöomistajana Fundussa.