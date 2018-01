Lähiöitä, joihin ei pian uskalla mennä? Supo rauhoittelee vertausta Ruotsiin

Antti Pelttari sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomessa tilanne on asuntoalueiden välillä parempi kuin Ruotsissa.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin mukaan Suomen tilanne erilaisten asuinseutujen, kaupunginosien välillä, on paljon tasaisempi kuin Ruotsissa. Hänen mukaansa viranomaiset, Supo mukaanlukien, seuraa tilannetta.

Ylen Ykkösaamussa esiintyneeltä Pelttarilta kysyttiin, onko Ruotsin tie pian todellisuutta Suomessakin. Onko lähiöitä, joihin ei uskalla mennä?

– Suomessa on tärkeää, ettei tule tällaisia ilmiöitä, tämä on selkeä tavoite ja tilanteemme on kohtuullisen hyvä, Pelttari sanoi.

Ruotsissa on vuosia painiskeltu ongelmalähiöiden kanssa ja keskusteltu on myös poliisin valtuuksien kasvattamisesta, koska levottomuudet ovat kohdistuneet myös poliisiin. Viime kuukauden aikana Malmössä on räjähtänyt kahdesti, jengiläisiä on pelkästään yhdessä kaupunginosassa arviolta 200.

Pelttarin mukaan Supon seuraamien kohdehenkilöiden määrä on kasvussa, mutta määrä on pienempi kuin Ruotsissa. Myös suomalaiset ääriliikkeet ovat hänestä vielä aika pienimuotoisia ja lähinnä ”paikallisia”. Pelttarin mukaan sekä äärioikeistolaiset liikkeet että äärivasemmistolaiset anarkisitit pyrkivät provosoimaan lähinnä toisiaan, mutta poliisi on tähän varautunut hyvin.

Eduskuntaan kiireellisenä lähetettävät tiedustelulait tulevat Pelttarin mukaan tarpeeseen.

– Tarvitsemme samat työkalut kuin Ruotsissakin, Pelttari sanoi.

Toimintaympäristössä on tapahtunut hänestä ”historiallinen” muutos, johon pitää reagoida.