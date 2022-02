Lähetystöltä viesti: Näin voitte tukea Ukrainaa

Ukrainan suurlähettiläs Olga Diprova kertoo, että maan suurlähetystö on vastannut tänään monien suomalaisten yhteydenottoihin.

– Olemme vastanneet lukuisiin suomalaisten puheluihin. Jos haluat tukea Ukrainan puolustusvoimia, löydät tiedot alta, Diprova kirjoittaa Twitterissä.

– Me olemme liikuttuneita tuestanne.

Lukuisten yhteydenottojen takia Ukrainan puolustusministeriö on perustanut erillisen tilin ulkomailla asuville henkilöille, jotka haluavat lahjoittaa rahaa tukeakseen maan asevoimia tai lääkintähenkilöstöä.

❗️❗️❗️Replying to numerous calls of Finns to our Embassy – if you want to support the Armed Forces of Ukraine find information below. We are touched by your initiatives 🇺🇦🤝🇫🇮 https://t.co/yA35kJ8DCj

— Olga Dibrova (@OlgaDibrova1) February 24, 2022