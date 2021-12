Lähes sata tehohoidon työntekijää sai koronan joululounaalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espanjan Malagassa sattunut superleviämistapaus ei viranomaisten mukaan ole vaikuttanut sairaalan toimintaan.

Lähes sata tehohoidon työntekijää on sairastunut koronaan Espanjan Malagassa, kertoo lääketieteeseen erikoistunut uutissivusto BMJ. Tartunnat on jäljitetty joulukuun alussa järjestettyyn lounastilaisuuteen, johon osallistui lähes 200 teho-osaston työntekijää. Tapahtumaan yhdistettyjä koronatapauksia on ainakin 96, paikalliset terveysviranomaiset vahvistavat.

Alueen sairaalat ovat tapauksen jälkeen peruneet useita joulun alle suunniteltuja tilaisuuksia.

Joululounaan osallistujilta edellytettiin negatiivista koronatestitulosta. Sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, eikä tapaus ole vaikuttanut teho-osaston toimintaan, sairaalasta kerrotaan BMJ:lle.

Monen lounaalle osallistuneen kerrotaan viettäneen baari-iltaa vain päiviä ennen lounasta. Monet teho-osaston työntekijät olivat osallistuneet marraskuun loppupuolella järjestettyihin sosiaali- ja terveysalan alueellisiin kokeisiin, joiden päättymistä juhlittiin paikallisissa baareissa.

– Tämä on mielestämme tapauksen avain, kaikki nämä ihmiset viettivät iltapäivänsä baareissa ilman maskia, malagalainen sairaanhoitaja kommentoi El País-sanomalehdille.

Espanjan maskipakko ei koske ravintoloita tai yökerhoja.